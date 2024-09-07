  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Yüzyılı'nın stratejik hamlesi sonunda geldi! Bu adım, tüm dünyayı zangır zangır sallar

Sudan ucuz dedikleri bu olsa gerek! Telefon fiyatına yeni taşınmazlar

Cedi Osman'ın NBA yolculuğu resmen sona erdi

AK Parti maalesef bu özelliğini kaybetti! Neşterin önce statükoculara ve AK Parti içindeki “ezik”lere vurulması lazım

Emekli zammının detayları ortaya çıktı! Enflasyon hedefi artınca...

Gerici bunlar gerici! AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne dün girdi

Altın, petrol, kobalt ve elmas için Türkiye'yi çağırıyorlardı! Çin bir anda bölgeye girmeye başladı

Bakanlık yetkilisi açıkladı: Belediyeye yazı gönderildi! Şahan Gökbakar'ın villası için yıkım kararı alındı

ABD'li isim açıkladı: Washington Türkiye bu adımı attığı için endişeli, Erdoğan yapar diye korkuyorlar

Yarar sağlıyor denilse de… Beşiktaş’ta 3 dakika depremi! İşte bunu beklemiyordu kimse...
Gündem Ruhsatsız maden ocağında göçük! Acı haber geldi
Gündem

Ruhsatsız maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-09-07 17:45:00 -
Ruhsatsız maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Hasan Yılmaz (51) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23