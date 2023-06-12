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Konut Projeleri

Ruhsat alındı! Kanal manzaralı inşaatlar başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-12 23:35:00 -
Ruhsat alındı! Kanal manzaralı inşaatlar başlıyor

THY ve Emlak Konut’un, iktidarın 'yapacağız' ve muhalefetin de 'yaptırmayacağız' dediği tartışmalı 'Kanal İstanbul' projesinin güzergahındaki Dursunköy’de inşa etmeyi planladığı toplu konut projesinde yapı ruhsatları alındı. 41 parselde 12 bin 897 bağımsız bölüm planlanıyor.

Emlak Konut GYO ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yarı yarıya sahibi olduğu toplam 1 milyon metrekarelik arazide 12 bin 585 konutun yanı sıra 450 ticari alandan oluşan sosyal konut inşaatı başlıyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Emlak Konut GYO, KAP'a yaptığı bildirimde 12 bin 456 adet konut ve 441 adet ticari üniteden oluşan toplam 12 bin 897 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatlarının alındığını duyurdu. Bildirimde “Projenin tamamını oluşturan 41 adet parselin yapı ruhsat alım işlemleri tamamlanmıştır” denildi.

42 Bin 500 Kişilik kent

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de konut inşa edileceğini duyurmuştu. Mayıs ayında projenin ÇED süreci başlatılmıştı. Proje kapsamında sekiz kat yüksekliğinde 528 adet blokun dikileceği Kanal İstanbul güzergahındaki alanda 42 bin 500 nüfus yaşayacak.

Projenin maliyeti de 12 milyar 53 milyon 890 bin 472 TL olarak hesaplandı. ÇED süreci başlatılan konut projesinin “1. Etap 1.Kısım İnşaatı” için 17 Mayıs 2023 tarihinde UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşme, 26 Mayıs'ta da “2. Etap 1. Kısım İnşaatı” işi için Antaş Altyapı ve Gökyol İnşaat iş ortaklığı ile 2 milyar 157 milyon TL'lik sözleşme imzalanmıştı.

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