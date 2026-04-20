CHP'ye geçen belediyede eski personele mobing

Afyonkarahisar Belediyesi’nde yönetimin değişmesinin ardından başlayan personel hareketliliği, ciddi iddiaları da beraberinde getirdi. Edinilen bilgilere göre, belediye bünyesinde uzun yıllardır görev yapan çok sayıda personel, sistematik bir baskı ve mobbing süreciyle karşı karşıya bırakılıyor. AK Parti dönemlerinde işe giren ve aralarında 20 yıllık tecrübeli isimlerin de bulunduğu çalışanların, bilinçli bir tasfiye süreciyle istifaya veya emekliliğe zorlandığı iddia ediliyor.

Süreçte öne çıkan en büyük şikayet konusu ise görev yeri değişiklikleri. Personelin uzmanlık alanları ve mevcut görev tanımları hiçe sayılarak, yetkinlikleri dışındaki birimlere sürgün edildiği belirtiliyor. Resmi yazılarla tebliğ edilen bu görevlendirmelerin, işleyişi hızlandırmaktan ziyade personeli bezdirme ve toplum nezdinde itibar suikastına uğratma amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Belediye yönetiminin liyakat ve adalet ilkelerinden uzaklaşarak kuralsızlığı bir yöntem haline getirdiğini savunan mağdur işçiler, geçmiş dönemlerdeki hizmetlerinin bir cezalandırma gerekçesi yapıldığını dile getiriyor. 7 yıllık personelden 20 yıllık kıdemli memura kadar geniş bir kitlenin hedef alındığı bu uygulamalar, kamuoyunda "siyasi tasfiye" ve "işçi kıyımı" olarak yorumlanıyor.

Hukuksuz ve etik dışı olduğu savunulan bu baskılar nedeniyle birçok personelin psikolojik olarak yıprandığı, çalışma barışının bozulduğu ve belediye içindeki kurumsal hafızanın zarar gördüğü vurgulanıyor.