Otobüsü durdurup yolda sürüklenen Türk bayrağını yerden aldı: Bu bir milletin onurudur

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförünün, seyir halindeyken yolda sürüklenirken gördüğü Türk bayrağını aracını durdurarak yerden alması araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yolcuların teşekkür ettiği şoför “Bayrak bir milletin onurudur” dedi. Görüntüler sosyal medyada da gündüm oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 14BK Çekmeköy-Kadıköy hattında çalışan İETT bünyesindeki özel halk otobüsü şoförü Mehmet Sena İnçke, E-5 Otoyolu Acıbadem mevkisinde seyir halindeyken yolda bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Aracını emniyet şeridine çekerek durduran İnçke, otobüsten inip yerdeki bayrağı alarak otobüsün ön kısmına yerleştirdi.

YOLCULAR TEŞEKKÜR ETTİ

İnçke, yolculara, "Bayrak bir milletin şeref sembolü, onur timsalidir. Bir milletin onur timsali olan ayak altına değil, baş üstünde olması gerekir." dedi.

Yolcular da şoföre duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan bu anlar araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

