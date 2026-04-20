Otomobil dünyasında şaşırtan gelişme: İlk kez tam renkli Picasso tanıtıldı!
Otomobil dünyasında şaşırtan gelişme: İlk kez tam renkli Picasso tanıtıldı!

Otonom araç teknolojisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çinli LiDAR üreticisi Hesai, dünyanın ilk tam renkli LiDAR çipini tanıttı. Çipin adı ise manidar: Picasso...

Otonom sürüş dünyası uzun zamandır beklediği o kırılma anına yaklaşmış olabilir. Çünkü Çinli LiDAR üreticisi Hesai, 3D algılama teknolojisinde dünyanın ilk tam renkli LiDAR çipini duyurmuş durumda.

Picasso adı verilen yüksek hassasiyetli yeni çip, Hesai'nin Cuma günkü teknoloji etkinliğinde tanıtıldı ve 4.320 lazer kanalına, 4K ultra yüksek çözünürlükte algılamaya kadar destek sunuyor.

GELENEKSEL LiDAR'LAR NE YAPIYORDU, PICASSO NE YAPIYOR? Geleneksel LiDAR sensörleri, genellikle yalnızca nesnelerin 3D uzamsal konumunu ve fiziksel şeklini algılayabiliyor. Söz konusu sensörler, yüksek hassasiyetli siyah-beyaz kameralara benziyor ve hedefteki nesnelerin spesifik renk bilgisini doğrudan tanımlayamıyor. Hesai'nin açıklamasına göre bu durum, otonom sürüş sistemlerinin önündeki karmaşık yol koşullarını "tahmin etmek" için zaman zaman işlem gücü harcamasına neden oluyor.

CnEVPost'un haberine göre, Hesai'nin yeni çipi ise donanımın temel düzeyinde renk algılaması ve mesafe ölçümünü piksel bazında doğrudan birleştiriyor. Bu teknoloji, bağımsız kamera görüntülerinin ve LiDAR verilerinin sonradan karmaşık biçimde birleştirilmesini gerektirmiyor; sensör, doğrudan renk bilgisini içeren bir renkli 3D nokta bulutu modeli üretebiliyor.

TIPKI İNSANLAR GİBİ TANIYACAK Picasso çipinin foton algılama verimliliği (PDE) yüzde 40'ı geçmiş durumda ve bu seviye, uluslararası standartlarda üst düzey performans olarak değerlendiriliyor. Hesai de bunun aynı lazer gücünde sensörün daha uzağı ve daha net görebilmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bu sayede otonom sürüş sistemleri trafik ışıklarını, şerit çizgilerini ve inşaat tabelalarını tıpkı insanlar gibi tek bakışta tanıyabiliyor.

