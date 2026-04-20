Bir devrin sonu: Onur Air’de iflas kararı kesinleşti

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nün İlan.gov.tr üzerinden yayımladığı karara göre, Yeşilköy’de bulunan merkezdeki tüm ticari faaliyetler sona erdirildi. Şirkete ait mal varlıklarının alacaklılar için nakde çevrilmesi süreci de başlatıldı. Türkiye’de düşük maliyetli havayolu modelini erken uygulayan şirketlerden biri olan Onur Air, yıllık 1,4 milyon yolcu kapasitesine kadar ulaşmıştı.