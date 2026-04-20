  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için baş döndüren karar: Yüzde 100 üstelik... Milyonlar merakla bekliyordu: Dev projede geri sayım başladı Yıllarca doğru saydığımız yanlışlara bakın hele: Kaşık kaşık tükettiğiniz ürünler zehre dönüşüyor Sarı Şeytan Trump'tan 'bu gece' çıkışı! İşte bu hiç beklenmiyordu... Flaş sözler... Mevsim geçişleri, stres ve yanlış bakım: Saç dökülmesini durduran maske tarifi! Reçete verildi... Otomobil dünyasında şaşırtan gelişme: İlk kez tam renkli Picasso tanıtıldı! Bir devrin sonu: Onur Air’de iflas kararı kesinleşti Türkiye’nin eşsiz rotalarında bir klasik: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61. kez sahneye çıkıyor Gevşeme, cildi parlatma ve daha neler neler: Sarı Kantaron Çayının Mucizevi Faydaları
Sağlık
15
Yeniakit Publisher
Gevşeme, cildi parlatma ve daha neler neler: Sarı Kantaron Çayının Mucizevi Faydaları
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gevşeme, cildi parlatma ve daha neler neler: Sarı Kantaron Çayının Mucizevi Faydaları

Sarı Kantaron Çayının mucizevi faydalarından mutlaka yararlanmalısınız...

#1
Doğada insan sağlığına iyi gelen pek çok mucizevi bitki bulunuyor. Sarı kantaron da bu bitkilerden biri olarak öne çıkıyor. Depresyon başta olmak üzere pek çok psikolojik ve fizyolojik rahatsızlığa iyi gelen sarı kantaron çayı da sık sık tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Sarı kantaron çayı hakkında merak edilen pek çok nokta bulunuyor. Sarı kantaron çayı ne işe yarar, hangi rahatsızlıklara iyi gelir sorularının yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Gevşeme, cildi parlatma gibi başlıca pek çok olumlu etkinin yanı sıra antidepresan etkisiyle dikkat çeken sarı kantaronun sağlık ve hormonal denge için de önemi oldukça fazla.

#2
Yüzyıllardır hem bitkisel tedavilerde hem de doğal destek olarak kullanılan güçlü bir bitkidir. Çayı da aynı etkiyi taşır; düzenli ve ölçülü tüketildiğinde hem bedene hem zihne birçok fayda sağlar.

#3
Ruh Halini Dengelemeye Yardımcı Olur: Sarı kantaronun en bilinen etkisi, depresyon ve anksiyete üzerinedir. Bitkinin içeriğinde bulunan hiperisin ve hiperforin maddeleri, mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve dopaminin dengelenmesine yardımcı olur. Düzenli tüketim stres seviyesini azaltabilir, gerginliği hafifletebilir ve genel ruh halini dengeleyebilir.

#4
Hormonal Dengeyi Destekler: Vücutta hormon salınımını düzenleyici etkisiyle bilinir. Özellikle adet öncesi sendromu yaşayan kadınlarda ruh hali dalgalanmalarını hafifletebilir. Menopoz döneminde de vücudun doğal dengesini korumaya destek olur.

#5
Mide ve Sindirim Sistemine İyi Gelir: Sarı kantaron mide asidini dengelemeye yardımcı olur ve gastrit gibi rahatsızlıklarda rahatlatıcı bir etki oluşturabilir. Antienflamatuar özelliği sayesinde mide duvarını korur, sindirimi kolaylaştırır. Aç karnına değil, yemeklerden sonra içmek en doğru zamandır.

#6
Regl Döneminde Rahatlama Sağlar: Kas gevşetici etkisiyle bilinir. Regl döneminde görülen kramp ve gerginlikleri azaltabilir. Bu dönemde içildiğinde hem vücudu hem zihni yatıştırır, ağrının şiddetini hafifletir.

#7
Cilt Sağlığını Destekler: Sarı kantaron, cilt yenilenmesine yardımcı olan doğal bileşikler içerir. Antioksidan yapısı sayesinde ciltteki iltihaplanmayı azaltır, hücre yenilenmesini destekler. Düzenli tüketim ya da harici kullanımla cilt daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşabilir.

#8
Uyku Kalitesini Artırabilir: Rahatlatıcı etkisi nedeniyle uykuya geçişi kolaylaştırır. Akşam saatlerinde içilen bir fincan sarı kantaron çayı, hem kasları gevşetir hem de zihni sakinleştirir. Uykusuzluk problemi yaşayanlar için doğal bir destekleyicidir.

#9
Bağışıklığı Güçlendirir: Antioksidan bileşenleri sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli olarak içildiğinde bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı direnci artırır.

#10
Sarı kantaron çayının doğru miktar ve zamanda içilmesi gerekiyor. Aşırı tüketimden doğacak olumsuzlukların önüne geçmek son derece önemli. Hamilelerin, kalp hastalarının, alerjen etkiye sahip kişilerin bu çayı tüketmesi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle sarı kantaron doktor kontrolünde tüketilmesi gereken bitki çayları arasında yer alıyor.

#11
Sarı kantaron çayını normal koşullar altında sabah, öğlen ve akşam üstü tüketmek ideal bir seçenek oluyor. İdrar miktarını artırıcı ve boşaltım sistemini rahatlatıcı bir etkisi olduğu için sarı kantaronun uyumadan en az 2 saat öncesine kadar tüketilmesi gerekiyor. Uyku saatinden hemen önce tüketilmesi önerilmiyor. Sarı kantaron; zencefil, tarçın gibi besinlerle birlikte tüketilebiliyor. Demlenen çayı sade haliyle tüketmek de mümkün. Sıcak, ılık yahut soğuk şekilde içilebiliyor.

#12
Sarı kantaron çayı günde kaç defa içilir, sorusu da sıklıkla merak ediliyor. Uzmanlar, sarı kantaron çayının günde, çay seti içerisinde yer alan ortalama büyüklükteki bir fincanla 2-3 kez olacak şekilde sınırlandırılmasını öneriyor. Elbette ki çay yoğunluğuna ve kişinin bünyesine göre bu miktar değişkenlik gösteriyor.

#13
Hamile kalmak isteyen ya da bebek emziren anne ve anne adayları için sarı kantaron tüketimi büyük risk taşıyor. Hamilelikte düşük ya da erken doğum riskini artırması, anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarması gibi riskler bulunduruyor.

#14
İlaçlarla etkileşimi yüksek olan bir bitki olduğu için kronik rahatsızlığa sahip ve devamlı ilaç tüketen kişilerde de sarı kantaron tüketimi sakıncalı görülüyor. Özellikle antidepresan ve tansiyon ilaçları kullanan kişilerin bu bitkiden uzak durması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti
Gündem

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, akıcı İngilizcesi ve kararlı duruşuyla uluslararas..
Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi
Gündem

Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi

Milli yas ve derin bir keder içerisinde olduğumuz, 10 masum evladımızın şehadetiyle sarsıldığımız o kara günün akşamında, sözde halkın temsi..
Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu
Gündem

Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu

ABD ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde sıcak çatışmaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın uyguladığı deniz ablukasını ..
MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Gündem

MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Kahramanmaraş’ta bir öğretmenin şehit olduğu, tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmara..
Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler
Gündem

Avrupa basınından Türkiye itirafı! Sonunda kabul ettiler

Alman Die Zeit gazetesi, Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin analizinde Türkiye’nin aynı anda farklı aktörlerle temas kurabilen esnek diplom..
Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi
Ekonomi

Çok sayıda üründe fırsat! A101’de büyük 23 Nisan indirimi

A101 marketlerinde 23 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni kampanya döneminde, teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine kadar p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23