Mevsim geçişleri, stres ve yanlış bakım: Saç dökülmesini durduran maske tarifi! Reçete verildi...

Selma Savcı Giriş Tarihi:

#1
Mevsim geçişleri, stres ve yanlış bakım nedeniyle saç dökülmesi şikâyetleri de artıyor. Saç maskelerini düzenli kullanmayı öneren Güzellik Uzmanı Selda Özkök, saç köklerini derinlemesine besleyen ve telleri güçlendiren özel bir maske tarifini paylaştı. Hint yağından biberiyeye, E vitamini ampulünden keten tohumuna kadar doğanın en güçlü bileşenlerini bir araya getiren bu formül, düzenli kullanımda saç dökülmesini durdurmayı vadediyor. İşte güzellik uzmanından saç dökülmesini durduran maske tarifi…

#2
Sağlıklı, parlak ve gür saçlara sahip olmak her kadının hayali olsa da günlük hayatın getirdiği olumsuz etkiler saç sağlığımızı hızla bozabiliyor.

#3
Özellikle son dönemde artan saç dökülmesi şikâyetlerine karşı uzmanlardan hayat kurtaran bir öneri geldi.

#4
Güzellik Uzmanı Selda Özkök, tamamen doğal yağlardan oluşan ve saç tellerini kökten uca onaran özel bir maske tarifini paylaştı.

#5
Hint yağının uzatıcı etkisi, badem yağının besleyiciliği ve biberiyenin kökleri uyaran gücüyle hazırlanan bu karışım, saç diplerindeki kan dolaşımını hızlandırarak yeni saç oluşumunu destekliyor.

#6
İşte Selda Özkök'ün önerisiyle saç dökülmesine karşı savaş açan, evde kolayca hazırlayabileceğiniz o maskenin tüm detayları...

#7
Malzemeler: * 1 tatlı kaşığı Hint yağı * 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı * 1 tatlı kaşığı badem yağı * 5-6 damla biberiye yağı * 1 adet E vitamini ampulü

#8
Tüm malzemeleri karıştırın ve saç diplerinizden uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın.

#9
3-4 dakika nazikçe masaj yaptıktan sonra en az 2 saat bekletin ve ardından yıkayın.

#10
Akşam'a göre; Haftada 2 kez düzenli olarak uyguladığınızda uzun vadede belirgin fayda göreceksiniz. Unutmayın, bir veya iki uygulama ile sonuç beklemek doğru değildir; sabır ve düzen şarttır.

Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!
Gündem

Ersan Şen’in Gülistan Doku paylaşımına tepki yağdı: Sen yok musun sen? Senin ciğerini bilirim ben!

Hukuk Profesörü Ersan Şen’in, Gülistan Doku dosyası için “delil yoksa ceza olmaz” açıklaması büyük tepki topladı. Şen’in “ceset yoksa delil ..
Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?
Gündem

Neden sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor da AK Partili belediyelere yapılmıyor?

Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan ve özellikle muhalif kanallar üzerinden servis edilen "Neden sadece ..
Vasiyeti üzerine 19 milyonluk aracını da beraber gömdüler: Ceza yağdı!
Dünya

Vasiyeti üzerine 19 milyonluk aracını da beraber gömdüler: Ceza yağdı!

Geçtiğimiz günlerde vefat eden bir araç koleksiyonerinin vasiyeti, ailesini birçok açıdan zor durumda bıraktı. Ölen kişinin vasiyeti üzerine..
Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı
Sosyal Medya

Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmek için gittiği Barselona’daki "Küresel İlerici Seferberlik" topl..
İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?
Gündem

İyi Partili vekilden 20 yaşındaki gence racon! Bu nasıl milletvekili?

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medyada tartıştığı 20 yaşındaki gence konvoyla racon kesti. Büyük tepki çeken..
Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"
Gündem

Tahran'dan ABD'ye gövde gösterisi! İran füzeleri yer altından çıkardı: "Doldurma hızımız savaş öncesini katladı"

Bölgede sular durulmazken İran Devrim Muhafızları Ordusu, yayınladığı videoyla adeta ateşle oynuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ..
