Mevsim geçişleri, stres ve yanlış bakım: Saç dökülmesini durduran maske tarifi! Reçete verildi...
Saç dökülmesini durduran maske tarifini uygulayabilirsiniz.
Mevsim geçişleri, stres ve yanlış bakım nedeniyle saç dökülmesi şikâyetleri de artıyor. Saç maskelerini düzenli kullanmayı öneren Güzellik Uzmanı Selda Özkök, saç köklerini derinlemesine besleyen ve telleri güçlendiren özel bir maske tarifini paylaştı. Hint yağından biberiyeye, E vitamini ampulünden keten tohumuna kadar doğanın en güçlü bileşenlerini bir araya getiren bu formül, düzenli kullanımda saç dökülmesini durdurmayı vadediyor. İşte güzellik uzmanından saç dökülmesini durduran maske tarifi…
Sağlıklı, parlak ve gür saçlara sahip olmak her kadının hayali olsa da günlük hayatın getirdiği olumsuz etkiler saç sağlığımızı hızla bozabiliyor.
Özellikle son dönemde artan saç dökülmesi şikâyetlerine karşı uzmanlardan hayat kurtaran bir öneri geldi.
Güzellik Uzmanı Selda Özkök, tamamen doğal yağlardan oluşan ve saç tellerini kökten uca onaran özel bir maske tarifini paylaştı.
Hint yağının uzatıcı etkisi, badem yağının besleyiciliği ve biberiyenin kökleri uyaran gücüyle hazırlanan bu karışım, saç diplerindeki kan dolaşımını hızlandırarak yeni saç oluşumunu destekliyor.
İşte Selda Özkök'ün önerisiyle saç dökülmesine karşı savaş açan, evde kolayca hazırlayabileceğiniz o maskenin tüm detayları...
Malzemeler: * 1 tatlı kaşığı Hint yağı * 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı * 1 tatlı kaşığı badem yağı * 5-6 damla biberiye yağı * 1 adet E vitamini ampulü
Tüm malzemeleri karıştırın ve saç diplerinizden uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın.
3-4 dakika nazikçe masaj yaptıktan sonra en az 2 saat bekletin ve ardından yıkayın.
Akşam'a göre; Haftada 2 kez düzenli olarak uyguladığınızda uzun vadede belirgin fayda göreceksiniz. Unutmayın, bir veya iki uygulama ile sonuç beklemek doğru değildir; sabır ve düzen şarttır.
