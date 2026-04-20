İBB operasyonunda flaş tutuklama: Van Damme ve Ahmet San'lı film platosu dosyasından skandal fışkırdı!
Türkiye'nin en uzun süre koltukta kalan belediye başkanı unvanına sahip Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB merkezli yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi. Akgün'ü cezaevine götüren dosyanın detaylarında ise Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme'dan ünlü menajer Ahmet San'a, gizemli hisse devirlerinden yasadışı bahis bağlantılarına kadar adeta bir suç filmini aratmayan skandallar zinciri yer alıyor.
Skandalın fitili, belediyenin 2006 yılında kamuya bedelsiz kalması gereken bir araziyi sembolik bir rakamla satın almasıyla ateşlendi. Önce Fenerbahçe Kulübü'ne verileceği vaat edilen arazi, İBB Meclisi'nin reddetmesine rağmen Hasan Akgün’ün inadıyla "Film Platosu" projesine dönüştürüldü. Projenin sahibi ise tanıdık bir isimdi: Yıllardır belediyenin festivallerini organize eden Ahmet San. San'ın ihaleyi alacağı henüz şirketini kurmadan iki yıl önce, 2014 yılında Van Damme ile belediyeye yaptığı ziyaretlerle çoktan belli edilmişti.
Hisse devirleri ve "gizli" ortaklar şaşırttı
Midwood İstanbul Film Stüdyoları adıyla pazarlanan dev projenin arka planında ise akılalmaz bir hisse trafiği yaşandı. Ahmet San tarafından kurulan şirketlerin yönetiminde, operasyon kapsamında tutuklanan Osman Yeşilgül'ün kilit rol oynadığı ortaya çıktı. Las Vegas merkezli uluslararası bir yapı süsü verilen ortaklık şemasında Van Damme'ın yüzde 10'luk hissesi vitrin olarak kullanılırken; mülkiyetin kağıt üzerinde sürekli el değiştirmesi, "asıl film şirketler kurulunca başladı" yorumlarına neden oldu.
Skandalın ucu yasadışı bahise kadar uzandı
Hasan Akgün’ü yakan dosyanın en karanlık noktası ise projeye dahil edilen konaklama tesisleriyle ortaya çıktı. Burhan Aydemir’in sahibi olduğu AY GYO tarafından yürütülen inşaatın ortaklık ağında, adı Kıbrıs’ta şike ve yasadışı bahis operasyonlarıyla anılan Hakan Törehan’ın ismi belirlendi. 2025 yılında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde "kara para aklama" ve "kumar" suçlarından yargılanan Törehan’ın, belediyenin dev projesinin neresinde olduğu savcılık tutanaklarına girdi.
Akgün'ün "Aradığımız proje bu" dediği yapı çürüdü
Temel atma töreninde "Çok heyecanlandık, aradığımız proje buydu" diyerek onay verdiği girişimin, aslında bir rant ve aklama mekanizmasına dönüştüğü iddia ediliyor. 30 yıldır ilçeyi yöneten Akgün'ün, "dünya starı" reklamlarıyla halkın arazisini usulsüz ihalelerle kimlere peşkeş çektiği tüm detaylarıyla sorgulanıyor. Büyükçekmece'de devrim gibi operasyonun ardından gözler, dosyadaki diğer ünlü isimlerin vereceği ifadelere çevrildi.
