0553 313 94 23

Ruhsar Pekcan: Türkiye olarak yeni teknolojilere yatırım yapmaya kararlıyız

Ticaret Bakanı Pekcan, gelecekte yenilikleri başarıyla yakalayan ülkelerin yükseleceğini belirterek, "Türkiye olarak yeni teknolojilere ve tasarıma yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Siz gençlere çok iş düşüyor." dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:07
Ruhsar Pekcan: Türkiye olarak yeni teknolojilere yatırım yapmaya kararlıyız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İbn Haldun Üniversitesi'nin, lise son sınıf öğrencilerini  alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getirmek  amacıyla Sheraton Grand İstanbulAtaşehir Hotel'de düzenlediği "Geleceğim Sosyal  Bilimler Zirvesi"ne katıldı.

Programda konuşan Pekcan, Türkiye'de 76 vakıf üniversite olduğunu,  sosyal bilimler alanında araştırmacı bir üniversite olmak vizyonu taşıyan İbn  Haldun Üniversitesinin mezunlarının yüzde 75'ini lisansüstü ve doktora  öğrencilerinin oluşturduğunu, bundan çok etkilendiğini söyledi.

Pekcan, bu programda bir anne, bir girişimci, İTÜ mezunu bir mühendis  ve Ticaret Bakanı olarak karşılarında bulunduğunu kaydederek, sosyal bilimler ve  felsefe kapsamında deneyimlerini paylaştı.

"Ormanın içinde ağaca odaklanırsan ormanı göremezsiniz." diyen Pekcan,  resme bir bütün olarak bakılması gerektiğini söyledi. Ekonominin temelinin insan  ve üretim olduğunu, bu konular üzerine yeterince durulmadığını dile getiren  Pekcan, insanı bilmenin sosyal bilim olduğunu bildirdi.

Pekcan, "Ekonomi her insanın kendi hayatında yaptığı iş ve bu işle  topluma nasıl katkı sağladığıdır. Felsefeyi ve sosyal bilimleri bulunduğumuz  noktadan, yani ormanın dışına çıkarak kendimizi, insanı göreme çabası olarak  değerlendirebiliriz." diye konuştu.

"Başarısızlıklarınız sizi yıldırmasın"

Pekcan, "Başarıları, başarısızlıklarımızdan edindiğimiz tecrübeye  borçluyuz. Lütfen başarısızlıklarınız sizi yıldırmasın. Her başarısızlıktan sonra  ne kadar çabuk ve hızlı toparlanır, ayağa kalkarsanız başarıya bir adım daha  yaklaşmış olacaksınız." ifadelerini kullandı.

İş müracaatlarında hiç tecrübesi olmayan, çok başarılı bir yeni mezun  yerine başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişim tecrübesi olan birisinin tercih  edilebileceğini dile getiren Pekcan, çünkü başarısız girişimin de bir tecrübe  olduğunu söyledi.

Pekcan, Türkiye olarak İtalya ile Hindistan arasına konumlanmış,  serbest piyasa ekonomisine sahip, AB ile Gümrük Birliği anlaşması olan ve  dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında bulunan bir ülke olduklarını aktardı.

Türkiye'de önceleri üretmenin önemli olduğunu aktaran Pekcan,  mühendislik bölümlerinin o dönemlerde çok revaçta olduğunu, sonrasında ürettiğini  en iyi şekilde pazarlayıp satabilme ve yönetim becerilerinin önem kazandığını  anlattı.

Pekcan, sonrasında finansal konularda eğitimli, alternatif finansal  yönetimlerinde tecrübeli kişilerin önem kazandığını kaydederek, 2000'li yıllarla  birlikte internet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerindeki devrimin  hayatın her alanına girdiğini söyledi.

Bir süre sonra üretim yapılarının, bilgi teknolojilerinin, enerji  kaynaklarının değişeceğini, yapay zekanın günün her alanına gireceğini aktaran  Pekcan, bunların hepsinin ekonomiyi de değiştireceğini anlattı.

"Yenilikleri başarıyla yakalayan ülkeler yükselecek"

Pekcan, bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkelerin yükseleceğini  belirterek, şunları söyledi:

"Bu gerçekler ışığında Türkiye olarak yeni teknolojilere ve tasarıma  yatırım yapmaya kararlıyız ve hazırız. Siz gençlere çok iş düşüyor. Bu doğrultuda  Türkiye olarak önümüzde Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 ve  Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2053 hedeflerimiz ve vizyonumuz var. Buna benzer  hedefler tüm ülkelerde var. Örnek olarak Çin... 2025 hedefi var ve Çin Halk  Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2049 hedefi var."

Bakan Pekcan, bugün İstanbul'u 2023 ve 2053 hedefleri kapsamında  transcontinental konumu ile küresel değer zincirleri üzerinden konumlandırmaya  çalıştıklarını belirterek, İstanbul'un tarihi İpek Yolu üzerinde nasıl  konumlanacağının çok önemli olduğunu anlattı.

Bu hat üzerinde doğru konumlanabilmek için hat üzerindeki sosyolojiyi,  dinleri ve dilleri çok iyi bilmeleri gerektiğini vurgulayan Pekcan, bunun için de  çok iyi mühendis  ve teknoloji elemanları kadar sosyologlara, din ve dil  bilginlerine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Pekcan, 2002 yılından sonra kişi başına düşen gelirin 3 bin 500  dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktığını belirterek, "Bu dönüşüm yeni sosyoloji  ve hukuk düzeni talebini beraberinde getirdi. 20 bin doların üzerine çıktığımızda  daha farklı Türkiye toplumu olacak. Bu dönüşümleri anlayacak, görecek nitelikli  sosyal bilimcilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

"İyi sosyal bilimcileri olan ülkeler daha güçlü ülkeler olacak"

Pekcan, gerçekleri iyi anlamak ve doğru politikalar üretmek için  sosyal bilimlere de ciddi ihtiyaç olduğunu belirterek, yapay zekada buna ciddi  ihtiyaç bulunacağını anlattı.

Davranış ve tüketim kalıplarının belli düzeyde makinelere  aktarılacağını, geçen yıl iktisat dalında Nobel Ödülü'nü davranışsal iktisadın  öncüsü Richard Thaler'in aldığını kaydeden Pekcan, "Size burada onurlanarak  söyleyebilirim ki bizim bakanlığımızda da davranışsal iktisat ekibi mevcut ve  onların vizyonlarından da faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya nereye giderse gitsin, iyi teknik bilim insanları ile birlikte  iyi sosyal bilimcileri olan ülkeler daha güçlü ülkeler olacaktır. Hepimizi ve  özellikle siz gençlerin en temel görevi dünyayı çok iyi anlamak, kendinizi  yetiştirmek olmalıdır. İleri sosyal bilim formasyonuna sahip olmak isteyen  gençler çaba göstermeli. Matematik bilgisini de geliştirerek analitik çözümleme  yetisine sahip olmalıdır. Sadece Batı dillerini değil Arapça, Rusça ve özellikle  Çince'yi öğrenmelidirler."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:07
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan gönülleri fethetti
    1. Erdoğan gönülleri fethetti
    2. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    3. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    4. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    5. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    6. Ardahan'da su birikintisine giren..
    7. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    8. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    9. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    10. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    11. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    12. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    13. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    14. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    15. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    16. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    17. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    18. İtalya'da skandal uygulama!..
    19. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    20. Yolda yürürken bacağından vuruldu
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti