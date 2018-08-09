Ruhsar Pekcan: Hedefimiz yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı ihracat

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hedefimiz kısa sürede 120 bin ihracatçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmaktır." dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birlikler İstişare Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki önemli bakanlığın Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatarak, böylece iç ve dış ticarete yönelik politikaları, stratejileri ve çözümleri daha etkin hayata geçirebileceklerini söyledi.

81 milyona hizmet sunmak için gayret içinde olacaklarını dile getiren Pekcan, "Bizden beklentiler çok büyük, bunun farkındayız. Ama önümüzdeki fırsatlar da çok büyük, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz." dedi.

"STK'larla iç içe olacağız"

Yeni dönemde, yeni yapıda bakanlığın stratejisinin sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iç içe çalışmak olacağına işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:

"TİM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile istişare halinde olacağız. Ayrıca bunların dışında bir istişare kurulu da kuruyoruz. Önümüzdeki hafta da toplantımız olacak. Bakanlığımızın direkt bünyesindeki STK'ların dışında da bazı STK'larımız da dahil olacak. Sadece eleştirel boyutta değil, herkes fikirleriyle, önerileriyle, yorumlarıyla bize iştirak edecekler. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız ve beraber yol alacağız. Burada fikir ve hedef birliğini sağlamak üzere istişarelerde bulunacağız."

Pekcan, STK'ların bakanlığa ilettiği sorunlara yönelik çalışma yapmaya başladıklarını belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluk alanına girmeyen konularda da muhataplarını diğer bakanlıklara yönlendireceklerini anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planını açıkladığını anımsatan Pekcan, söz konusu planın içinde ihracatla ilgili 21 eylem planı olduğunu aktardı.

Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dış ticareti basitleştirici eylemlerimiz var. Gümrükleme işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması, ihracat evraklarında sadeleştirilmeye gidilmesi, evrakların daha çok elektronik ortama taşınması, devlet desteklerinin sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi, tek bir yerde toplanması, ulaşılabilir ve anlaşabilir olması, günümüz ihtiyaçlarına göre de revize edilmesi var. Eximbank'ın finansal araçlarla donatılması, müşteri sayısının artırılması ve Eximbank'ın KOBİ payının arttırılması. Bunun dışında dört hedef pazara yönelik ülke stratejileri yaptık. Bu ülkelere uygun yöresel, talep odaklı çalışacağız. Bunlarla ilgili 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz."

"Firmaların performans kriterlerine de bakacağız"

Bakan Pekcan, yurt dışı fuarlara desteklerinin devam edeceğine dikkati çekerek, fuar düzenlenen ülkeyle ilgili şirketlere teknik ve lojistik destek verileceğini ancak fuarların amaç ve sonuç odaklı olması gerektiğini dile getirdi.

Yeni nesil serbest ihtisas bölgelerinin kurulacağını bildiren Pekcan, hizmet ihracatını ve teknoloji odaklı projelerin ihracatını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, "E-ticaretin ve e-ihracatın arttırılması yönünde çalışmalarımız var. Buralarda da Türk malı imajının korunması için özellikle piyasa denetim ve ürün denetimini aktif ve daha fonksiyonel çalışması için yeniden yapılandırmamız söz konusu. İhracatçılarımıza ürün denetiminden geçen ürünler için destek vereceğiz . Tüm bu çalışmalarımızda TİM'i çok önemli bir çalışma ortağı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef ihracatta 170 milyar doları aşmak

Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 163,3 milyar dolara ulaştığını anımsatan Pekcan, yıl sonu ihracat hedefinin 170 milyar doları aşmak olduğunu ifade etti.

Pekcan, hedef odaklı desteklerine devam edeceklerini ancak firmaların performans kriterlerine de bakacaklarını aktardı.

160 firmaya marka desteği verdiklerini hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Burada da bir puantaj koymamız lazım. Yani çok iyi performans gösteren ile hiç performans göstermeyen arasında bir ayrım yapmamız lazım. O firmalarımız yerine başka firmalarımız öne çıkacak, onları destekleyeceğiz. Ama bu dönemde sizden büyük ricam; teknoloji ihracatını arttırıcı politika önerileri geliştirerek önümüze gelmeniz. Teknoloji ihracatını arttırıcı yönde attığınız her adımı destekleyeceğiz ve önerilerinize açık olacağız."

Pekcan, geçen yılki ihracatta sadece 5,7 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatının bulunduğunu belirterek, "Bu da toplam ihracatımız içinde yüzde 3,6'ya tekabül ediyor. Bu oranı mutlaka arttırmamız gerekiyor. Yüksek gelir düzeyli bir ekonomiye geçebilmek için yüksek teknolojili ürün üreten ve ihracatını yapan ülke olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, hedeflerinin kısa sürede 120 bin ihracatçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.