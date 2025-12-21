Ruhların dinlenme vakti! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan Üç Aylar mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Hayatın hızlı akışı içinde ruhların dünya meşgalesi ile yorgun düştüğü bir vasatta idrak edilen üç aylar, bizler için durup düşünme, hayatımızı yeniden gözden geçirme ve samimiyetle Rabbimize yönelerek kulluk hususundaki eksikliklerimizi giderip hata ve günahlarımız için af dileme fırsatıdır." ifadesini kullandı.

Arpaguş, recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç ayların başlamasıyla ilgili mesaj yayımladı.

İçerisinde nice feyiz, bereket ve hikmetler barındıran mübarek üç aylara kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Arpaguş, bugün itibarıyla mübarek ayların ilki olan recep ayına girildiğini aktardı.

Arpaguş, manevi hayatlarında müstesna bir yere sahip olan, zihin ve gönül dünyalarında derin manalar taşıyan bu özel zamanlara kendilerini ulaştırdığı için Allah'a hamdettiklerini kaydederek, "Bu kıymetli vakitlerin her anını hakkıyla değerlendirebilmeyi bizlere nasip etmesini Cenabıhakk'tan niyaz ediyoruz. Yüce Rabb'imiz dünya hayatını bizim için bir imtihan sahası kılmış ve bizlere en büyük sermaye olarak ömür nimetini bahşetmiştir. Hiç şüphesiz ömür nimetinin her bir anı paha biçilemez bir hazine değerindedir." ifadelerini kullandı.

İnsanın, çoğu kez gaflete düşerek bu nimetin değerini yeterince fark edemediğine dikkati çeken Arpaguş, üç ayların ve bu ayların içinde barındırdığı mübarek gün ve gecelerin, vaktin kadrini bilmeye ve zaman bilincini yeniden kuşanmaya vesile olan bir maneviyat iklimi olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, mesajında şunları kaydetti:

"Hayatın hızlı akışı içinde ruhların dünya meşgalesi ile yorgun düştüğü bir vasatta idrak edilen üç aylar, bizler için durup düşünme, hayatımızı yeniden gözden geçirme ve samimiyetle Rabb'imize yönelerek kulluk hususundaki eksikliklerimizi giderip hata ve günahlarımız için af dileme fırsatıdır. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım recep ve şaban aylarını bize bereketli kıl ve bizi ramazana ulaştır.' diye dua ederek bu mübarek zamanların önemine dikkat çekmiş; bu aylarda ibadetini artırmış ve müminleri de buna teşvik etmiştir.

Dolayısıyla bu müstesna zamanlar vesilesiyle her birimiz ibadetlerimizi daha düzenli, daha ihlaslı ve bilinçli bir şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmalıyız. Niyetlerimizi, sözlerimizi ve davranışlarımızı gözden geçirerek daha samimi bir Müslüman ve daha iyi bir insan olma azmimizi pekiştirmeliyiz. Geçmişimizin muhasebesini yaparak hayatımıza çeki düzen vermek ve eksiklerimizi gidermek için bu mübarek vakitleri bir fırsat bilmeliyiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyorum. İbadet, taat ve dualarımızı kabul buyurmasını, iyiliklerimizi katından bir rahmetle bereketlendirmesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum."