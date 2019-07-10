0553 313 94 23

Ruhani'den yeşil ışık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bıraktığını belirtti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:53
Ruhani'den yeşil ışık

Ruhani, "Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin bu fırsattan iyi bir şekilde yararlanmasını ümit ediyoruz. Bu şekilde arzu edilen noktaya ulaşabilir ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne ile görüştü.

"Müzakere kapısı sonuna kadar açık"

Ruhani, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum ve diğer konularda nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasıyla ilgili, "İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır. Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin bu fırsattan iyi bir şekilde yararlanmasını ümit ediyoruz. Bu şekilde arzu edilen noktaya ulaşabilir ve nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın temel hedefinin, nükleer anlaşmada belirlenen taahhütlere bütün tarafların tam olarak bağlı kalması ve vaatlerin uygulanması olduğunu kaydeden Ruhani, "Taraflar taahhütlerini uyguladığı sürece İran da taahhütlerini tam olarak yerine getirmek için yeni adımlar atmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bonne da görüşmede Macron'un yazılı mesajını Ruhani'ye iletti.

İran Avrupa ile petrol ticaretini sürdürmek istiyor

ABD yönetimi, Mayıs 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran da 8 Mayıs 2019'da anlaşmanın taraflarına çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş aksi takdirde anlaşmadaki taahhütlerini sınırlandıracağını açıklamıştı. Tahran yönetimi, kısa süre önce de anlaşmada belirtilen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem iki hafta önce yapılmıştı. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:53
  1. iran
  2. Ruhani
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'daki orman yangınında 34 ev tahliye edildi
    1. Muğla'daki orman yangınında 34 ev..
    2. Muğla’nın ciğerlerini yakan yangın..
    3. ABD, İran ve Yemen açıklarını..
    4. "Tanıtım yapmazsanız markalaşma..
    5. Egemen Bağış'tan Ali Babacan'a çağrı:..
    6. Malatya'da bıçaklı saldırı ve darp
    7. Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan..
    8. FETÖ'nün karanlık yüzü Saraybosna'da..
    9. İran'dan Uluslararası Atom Enerjisi..
    10. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    11. Amal Clooney'den dünya liderlerine..
    12. Denizlispor'da yeni transferler kampa..
    13. Konya'da sahte tarihi eser operasyonu
    14. Miçotakis'ten FETÖ'cülere kötü haber!..
    15. Dünyada bir ilk! Davalara yüzleri..
    16. Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişiye..
    17. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    18. Bangladeş'te iklim nedeniyle göç..
    19. Liverpool'da Origi'nin sözleşmesi..
    20. Clippers'tan iki yıldız transferi
    21. Başkan Tekin, sergi açılışına katıldı
    22. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    23. Mardin’de iki akraba aile arasında..
    24. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    25. Jandarmadan sahte eser ve para üretimi..
    26. Uçuruma yuvarlanan araç sürücüsü..
    27. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    28. Yemen hükümetinden "esir takası..
    29. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi..
    30. "Barış Yürüyüşü" Potoçari Anıt..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"