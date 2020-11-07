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Dünya Ruhani'den yeni kurulacak ABD hükümetine "nükleer" çağrısı!
Dünya

Ruhani'den yeni kurulacak ABD hükümetine "nükleer" çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD seçtiği yolun yanlış olduğunu görmeli. Kurulacak yeni hükumetin nükleer anlaşmaya dönmesini umut ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:06:00 -
Ruhani'den yeni kurulacak ABD hükümetine "nükleer" çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, korona virüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları aldıklarını belirterek, "Yaklaşık 9 aydır bu virüs ile mücadele ediyoruz. En ağır şartlara rağmen el birliği ile bu virüsü yeneceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

Başkent Tahran dahil tüm eyalet merkezlerinde zorunlu olmayan iş grupları ve esnaf için yeni kısıtlamanın uygulanacağını duyuran Ruhani, "Tahran başta olmak üzere tüm eyalet merkezlerinde iş yerleri 10 Kasım tarihinden 10 Aralık'a kadar saat 18.00'den sonra kapalı olacak. Bu önlemlerin ağır geleceğini biliyorum ancak birbirmize yardım etmeli ve virüsün yayılmasını önlemeliyiz" dedi.

Ruhani konuşmasında ABD seçimlerine de değinerek, "İran'a yaptırım uygulayanların 3 yıllık ağır yaptırım tecrübesinden ders alacaklarını umuyorum. Seçtikleri yol hatalı ve doğru değildi. Hiçbir hedeflerine de ulaşamadılar. Bu nedenle ABD'de kurulacak yeni hükumetin nükleer anlaşmaya dönmesini ve taahhütlerine uymasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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