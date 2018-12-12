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Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım' önerisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yaşanan su sorununun çözümü için Hazar Denizi ve Basra Körfezi'ndeki deniz sularının arıtılması gerektiğini söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım' önerisi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Ruhani, ülkedeki susuzluk sorununun çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin kurak bir coğrafyada yer aldığına dikkati çeken Ruhani, "İran'ın su sorunu değil planlama sorunu var. Güney ve kuzeyimizde su mevcut. Nasıl oluyor da Basra Körfezi'nin güneyindeki ülkeler bu suları kullanıyor da biz kullanmıyoruz." dedi.

'Diğer ülkeler faydalanıyor, biz izliyoruz'

Ruhani, İran'ın kuzeyindeki Hazar Denizi'nden de ülkedeki çeşitli noktalara su transferi yapılabileceğini belirterek, "Diğer ülkeler Hazar Denizi'nin suyundan faydalanırken biz izliyoruz." diye konuştu.

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerden bazılarının deniz suyunu arıtarak kullanılabilir hale getirdiğine işaret eden Ruhani, İran'ın da bu şekilde kuzeydeki bölgelerin su sorununu giderebileceğini ifade etti.

Ruhani, "Yatırımcıları çekmeli, deniz suyunu tuzdan arındırmalı ve bu suyu ülkenin merkez bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarmalıyız." ifadesini kullandı.

İran'da kuraklık ve uygulanan hatalı su politikaları nedeniyle son yıllarda ülkenin çeşitli noktalarında susuzluk yaşanıyor. Su sorunu, tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının da kent merkezlerine göç etmesine neden oluyor. Özellikle geçen yaz ülkenin farklı kentlerinde protestolara yol açan su sorunu meclisteki 18 milletvekilinin istifasına neden olmuştu.

İran'da 18 milletvekili İsfahan'daki su temini projelerinin gelecek yıl için hazırlanan bütçe taslağından çıkarılmasına tepki olarak geçen hafta istifa ettiklerini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. deniz suyu arıtmak

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