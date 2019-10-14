Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak skandal bir çıkış geldi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu değerlendiren Ruhani, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu şu ana kadar herhangi bir sonuç elde etmiş değil. Aksine ölümleri ve mültecileri arttırdı" dedi.

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