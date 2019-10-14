0553 313 94 23

Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede büyük bir skandala imza attı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 17:55
Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak skandal bir çıkış geldi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu değerlendiren Ruhani, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu şu ana kadar herhangi bir sonuç elde etmiş değil. Aksine ölümleri ve mültecileri arttırdı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 17:55
  1. Ruhani
  2. İran
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • ZazaZaza7 dk önce
    Acemler türkiye alanda fazla söz sahibi oluyor olacak diye korkuyorlar.yilan başı bunlar
  • DADAŞDADAŞ18 dk önce
    sütünü içte yat evladım senin böyle şeylere aklın kesmez
  • Bay bBay b18 dk önce
    Bu İranlı gerçekten .... zekalı bi tarafta şeytan Amerikaşeytan İsrail diyeceksin bitaraftada onlara karşı harekat yapan Türkiye ye cepe alacaksın bunlar nasıl müslüman anlamış değilim bunlar küçük işlerin adamı
  • emekliemekli25 dk önce
    YAHUDİ KILIKLI HAŞHAŞİ 
  • YavuzYavuz26 dk önce
    İran artık iyice İsrail ağzıyla konuşmaya başladı.
  • AdilAdil29 dk önce
    Vur çıksın ruhi.Bunlar takiyenin babaları,asla güven olmaz.Tarihte hep arkadan vurdular yine vuruyorlar huylu malum
  • SerdarSerdar31 dk önce
    İsrail den bir farkın kafandaki kavuk.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM33 dk önce
    Konuşma lan YEMEN ve SURİYE DRAKULASI!!!
  • erdoerdo35 dk önce
    suudladan farkı kalmadı . gelde çıkartbalon iran
  • HaktanHaktan45 dk önce
    Bu İranı Amerika yok etsin hain bunlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
  1. MHP’li vekiller Erdoğan’ın uçağında
  2. ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım..
  3. Fazla çalışma saati ne kadar? Fazla..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan engelli..
  5. CHP'nin Barış Pınarı Harekatı tanımı..
  6. Türkiye ve Rusya arasında kritik..
  7. Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga..
  8. Sağlığına kavuşan Devlet Bahçeli..
  9. İlkay Gündoğan ve Emre Can ‘asker..
  10. Patlıcan gömme nasıl yapılır? Patlıcan..
  11. Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile..
  12. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren..
  13. Başkan Erdoğan dünyaya bu kare..
  14. Etli gevrek nasıl yapılır? Etli gevrek..
  15. Beyaz Saray’da Türkiye’ye yaptırım..
  16. Fransızlardan küstah çıkış: Türkler..
  17. Nevşin Mengü'den bir rezalet daha!..
  18. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko..
  19. Çin'de banka binası çöktü! Ölü ve..
  20. Rakka nerededir? Rakka haritadaki yeri
  21. Rakka'ya operasyon düzenlenecek mi?
  22. UEFA 'İptal' başvurusunu cevapladı!..
  23. Rusya’dan İmamoğlu’na ziyaret!
  24. Münbiç'e operasyon başladı!
  25. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı..
  26. Fırat'ın batısı neresidir?
  27. TSK’dan yeni hamle! Bordo Bereliler de..
  28. 14 yıldır aranıyordu! Kimlik..
  29. Stratejist Kürt Siyasetçi Galip..
  30. Haddini aştı! Osman Baydemir'den..
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Üç ülke ayağa kalktı! ABD ve Fransa ülkemizden defol
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Esed'in harekete geçtiği yönündeki iddia sonrası kritik uyarı: TSK bunu yapmak zorunda yoksa felaket olur
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

Günün Karikatürü

13 Ekim 2019
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O il merkez oluyor
Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması