Ruhani'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal sözler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede büyük bir skandala imza attı.14 Ekim 2019 Pazartesi 17:55
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den TSK'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak skandal bir çıkış geldi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonunu değerlendiren Ruhani, "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu şu ana kadar herhangi bir sonuç elde etmiş değil. Aksine ölümleri ve mültecileri arttırdı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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