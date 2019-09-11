Ruhani'den ABD'ye rest: Baskı siyasetini terk et!

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD'nin politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin baskılarını artırması durumunda "direnişyolunu" tercih edeceklerini söyleyen Ruhani, "ABD, savaş isteğinin ve savaşı savunanların bir faydasının olmadığını anlamalıdır. ABD, savaş yanlılarını bir kenara bırakmalı. Savaş ve maksimum baskı siyasetini terk etmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın barışçıl nükleer teknolojiden yararlanmak istediğini ve nükleer anlaşmada "taahhüde karşılık taahhüt mantığını benimsediklerini" aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Onlar taahhütlerine uyarsa biz de uyarız, onlar eksik uygularsa biz de aynısını yaparız. İran'ın üçüncü adımı en önemli adım olarak sayılmaktadır ve önceki iki adımla kıyaslanamaz. Gerekirse gelecekte yeni adımları da atacağız."

Ruhani, ağır baskı altında oldukları bir süreçte bazı aşırılık yanlılarına ve halka zarar veren yollara itibar edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Halkımız yeterince sıkıntı ve zorluk yaşamaktadır. Makul olmayan yolların izlenerek halkın daha fazla problemle karşı karşıya kalmasına izin verilmemelidir." diye konuştu.