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Gündem Ruhani yine bildiğiniz gibi... ABD'yi tehdit etti
Gündem

Ruhani yine bildiğiniz gibi... ABD'yi tehdit etti

İran genelinde 13 eyaleti kapsayan projelerin toplu açılış töreninde video konferans yoluyla konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları ve ülkenin ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhani, ABD'nin ülkesine karşı yürüttüğü 'ekonomik savaş'ın daha fazla devam edemeyeceğini vurgulayarak ABD'yi tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:27:00 -
Ruhani yine bildiğiniz gibi... ABD'yi tehdit etti

ABD'nin yaptırımlarına karşı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sert söylemlerde bulunarak ABD'yi tehdit etti.

Ülkedeki ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle yaşam koşullarının ağır olduğunu yineleyen Ruhani, "Halkımız ağır şartlardan geçiyor fakat köylüsü ve şehirlisiyle düşmanın komplolarını boşa çıkardı ve onu yenilgiye uğrattı. Düşmanın hedefi bizi teslim almaktı fakat biz teslim olmadık. Ekonomik savaş daha fazla süremez, sürerse de halkımız yabancılara teslim olmayacak. Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca yaptırım şartlarında da proje geliştirmeye ve üretim yapmaya devam ettiklerini belirterek, iktidarlarından önce doğal gazın gittiği köy sayısı 14 binken bunun 32 bine çıkarıldığını söyledi.

Ruhani, görev süresi dolana kadar tüm köylere elektrik ve doğal gaz ulaştırılacağını ancak Sistan, Beluçistan gibi eyaletlerin bunun dışında olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

Emrah Demir

İslam alemini Şii - Sünni şeklinde kutuplara ayırmak için elinden geleni yapan İran' a ABD veya benzeri 'Şaibeli' ülkelerden hiçbiri saldırmayacaktır.
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456

madem aynıysa iranın haberini boş yere yapmaya ne gerek var madem türkleri iranda asimile olmasına sesçıkarmıyorsaz o zaman ne yazıyorsuz konuşuyorsuz iranın 40 yıldır türkler yüzünden ne çektiğini siz ne bilir anlarsız yaşamadan neren bilirsiz iranla iligi hBERLERİ YAPMAYIN MADEM BOŞ KONUŞUYORSAA 
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