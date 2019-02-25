0553 313 94 23

Ruhani: "Silahlı Kuvvetler ekonomiden ellerini çekerek, ekonomiyi millete bırakmalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında halkın yaşamının çok zor olduğunu kabul ediyorum" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:23
Ruhani: "Silahlı Kuvvetler ekonomiden ellerini çekerek, ekonomiyi millete bırakmalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında halkın yaşamının çok zor olduğunu kabul ediyorum" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da Çalışma Bakanlığının üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Yaptırımlar karşısında halkın zorlandığını kabul eden Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımlar ile karşı karşıya olduklarının bilinmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaptırımlar altında halkın yaşamının çok zor olduğunu kabul ediyorum" dedi.


Ülkedeki işsizlik ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, kendi dönemlerinde çalışan sayısını 20 milyondan 24 milyona çıkarttıklarını belirterek, ” 600 bin kişilik yeni istihdam alanları oluşturduk. Ancak daha yeterli olabilmesi için bu sayıyı 1 milyona çıkartmak istiyoruz" diye konuştu.


Yaptırımlarla mücadelede markalaşmanın önemine değinen Ruhani, “Dışarıdan gelen gereksinimleri karşılamak için ülkede çalışıp kaliteli ürünler üretmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Konuşmasında İran’daki ekonomik duruma da değinen Ruhani Silahlı Kuvvetlerin ekonomiden ellerini çekmeleri ve ekonomiyi halka bırakmaları gerektiğini vurgulayarak,” Devrim liderinin emri de bu yöndedir” şeklinde konuştu.


Öte yandan El Alem kanalına konuşan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı General Tenegseri bir kez daha İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği uyarısında bulunarak, ” Eğer petrol satışımız engellenirse, Hürmüz Boğazından petrol ihracatını durdururuz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin
    1. Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık..
    2. BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu
    3. Özhaseki'den TEMAD'a ziyaret
    4. Rehber köpeklere yönelik farkındalık..
    5. Çanakkale'de eğitime fırtına ve kar..
    6. Kırklareli yarın okullar tatil mi |..
    7. Hocalı Katliamı'nın 27. yılı
    8. Diktatör Esed rejimi İdlib'i vurdu!..
    9. Genç kadın futbol hakemi Özge Kanbay..
    10. AK Parti'nin Tokat mitingi
    11. Kaçarken çamura saplanan hırsızlık..
    12. Arnavutluk-Türkiye maçının biletleri..
    13. Erdoğan'dan adrese teslim yeni parti..
    14. New York borsası yükselişle açıldı
    15. "Örtülü değildir, bu ittifak artık..
    16. Çinli turizmciler tava ciğere hayran..
    17. Çanakkale'de yarın 26 Şubat Salı..
    18. Çok sert açıklama: Sularımıza biraz..
    19. "Hocalı Katliamı İnsanlığın Vicdanıyla..
    20. Ali Koç: Allah'ın izniyle kazanacağız
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler