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Dünya Ruhani meydan okudu: Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız
Dünya

Ruhani meydan okudu: Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargolar hakkında açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ekonomik savaş"ın daha fazla süremeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 00:33:00 -
Ruhani meydan okudu: Düşmanı teslim olmaya mecbur bırakacağız

İran genelinde 13 eyaleti kapsayan projelerin toplu açılış töreninde video konferans yoluyla konuşan Ruhani, ABD yaptırımları ve ülkenin ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'daki ekonomik kriz ve yaptırımlar nedeniyle yaşam koşullarının ağır olduğunu söyleyen Ruhani, halkın her şeye rağmen dayandığını ve dayatmaları boşa çıkardığını ifade etti. İran'ı teslim almak istediklerini fakat ülkenin teslim olmadığını belirterek, İran halkının direndiğini söyledi.

Yaptırım şartlarında da proje geliştirmeye ve üretim yapmaya devam ettiklerini belirten Ruhani, iktidarlarından önce doğal gazın gittiği köy sayısı 14 binken bunun 32 bine çıkarıldığını açıkladı.

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