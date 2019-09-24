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Ruhani ile Macron arasında kritik görüşme!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ileFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York'ta görüştü.

24 Eylül 2019 Salı 09:27
Ruhani ile Macron arasında kritik görüşme!

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ile Macron, ikili ilişkiler, bölgedeki hassas gelişmeler ve İran'ın Basra Körfezi için hazırladığı "Hürmüz Barış Girişimi" planını ele aldı.

Ruhani, ABD'nin ayrılmasından sonra nükleer anlaşmada kalan ülkelerin söz konusu uluslararası anlaşmanın korunması konusundaki sorumluluklarına vurgu yaptı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Aramco saldırısıyla ilgili suçlamalarını "temelsiz" olarak nitelendirerek yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ruhani'nin bölgenin güvenliği için hazırladığı planı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Fransa'nın nükleer anlaşmanın uygulanması için ortaya koyduğu çabaları anlatan Macron, Rusya ve Çin'in de Avrupa ile iş birliğinin zaruri olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:27
  1. İran Cumhurbaşkanlığı
  2. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları
  3. New York
  4. Ruhani
  5. Macron
  6. Basra Körfezi
  7. ABD

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