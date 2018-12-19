Ruhani, Erdoğan'ı öve öve bitiremedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar konusunda Türkiye'nin tutumunu olumlu karşılayarak, İran'a yaptırım komploları karşısında Türkiye ve sayın Erdoğan'ın tutumu kesin ve net oldu dedi.

"Türkiye, İran için önemli bir komşu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket eden Ruhani, Tahran Mehrabad Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İran için bölgede etkin ve önemli bir komşu olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin tutumuyla ABD'nin dayatması bitti"

ABD'nin İran yaptırımları eleştiren Ruhani, "Türkiye başta olmak üzere komşularımızın çoğu izledikleri tutumla ABD'nin kendi politikasını diğer ülkelere dayatma döneminin bittiğini ilan etmiş oldu. ABD, binlerce kilometre öteden gelip bölge ülkelerinin birbiriyle nasıl bir ilişki izleyeceği konusunda reçete yazamaz" diye konuştu.

Suriye sorunu masaya yatırılacak

Türkiye temasları kapsamında Suriye sorunun da masaya yatırılacağını aktaran Ruhani, Suriye'nin kaderinin Suriye halkının belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, Suriye'nin güvenliği ve yerinden edilmiş insanların ülkelerine dönüşü ilk önceliğimizdir ifadesini kullandı.