Ruhani duyurdu: Teslim etmiyorlar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılmak için bazı dost ülkelerin bankalarında olan kendilerine ait paraları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) baskısı sebebi ile teslim alamadıklarını bildirdi.

Ruhani, Tahran'daki Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"Bu tarihte görülmemiş bir kötülük"

İran Cumhurbaşkanı, bir ülkenin ilaç, gıda ve insani ihtiyaç malzemelerini satın almak için kendi parasını kullanamamasının tarihte görülmemiş bir kötülük olduğunu belirtti.

Ruhani, bankalarında paralarının olduğu dost ülkelerin, ABD'nin baskısı sebebi ile bunları serbest bırakmaya hazır olmadığını, hepsinin ABD zulmü ve baskısı karşısında geri adım attığını ifade etti.

Koronavirüsle mücadelede kullanılmak için Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) istedikleri krediyi onaylanmasına rağmen alamadıklarını da anımsatan Ruhani, koronavirüs krizi şartlarında en azından ilaç ambargosunun kaldırılmasının bile dillendirilmediğini söyledi.

Ruhani, ABD'nin gıda ve ilaç almak için 5 milyar dolar borçlanmalarına izin vermediğini bildirdi.

Hangi ülkelerden bahsetti?

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuşmasında bahsettiği 'dost ülkelerin' hangi ülkeler olduğu hususunda ise daha fazla bilgi paylaşmadı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 8 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği açıklamada ABD'nin isteği ile Lüksemburg'da bloke edilen İran'a ait 1.6 milyar doların serbest bırakıldığını bildirmişti.

ABD engeli

Tahran yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar sebebi ile ülke dışındaki bankalarda olan döviz kaynaklarını ülkeye getiremiyor.

Mart ayında İran, IMF'den 5 milyar dolar kredi istemiş fakat ABD'nin baskıları nedeniyle İran'a kredi verilmemişti.