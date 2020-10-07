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Aktüel Ruhani: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar bölgesel bir savaşa dönüşmemeli"
Aktüel

Ruhani: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar bölgesel bir savaşa dönüşmemeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:44:26 -
Ruhani: "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar bölgesel bir savaşa dönüşmemeli"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesinde İran topraklarına yönelik tacizlere dikkat çektiğini hatırlatan Ruhani, "Bölgemiz çok hassas ve önemlidir. Öncelikle şehirlerimiz, köylerimiz ve topraklarımızın güvenliği çok önemli. Karabağ'da iki ülke arasında başlayan savaş sınırlarımızın dibindedir. Sınırlarımıza düşen katyuşa füzeleri, havan topları ve diğer mühimmatlar asla kabul edilmez." değerlendirmesini yaptı.

Milletlerin hukukuna ve devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Ruhani, "Bu savaş büyümemeli ve bölgesel bir savaşa dönüşmemelidir. "Savaş çözüm değildir, siyasi faaliyetler devreye girmelidir. Tüm devletler komşularının hukukunu tanımalıdır ve işgal hiçbir şekilde bizim için kabul edilemez. Barış bizim için esastır." ifadelerini kullandı.

Erivan ve Bakü'ye çatışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Ruhani, "Azerbaycan halkının hukukuna saygı gösterilmelidir ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne bir kere daha vurgu yapıyoruz. Hiçbir sorun savaş ve kan ile çözülmez. Başka çözüm yolları bulmalıyız." tespitinde bulundu.

Irak, Suriye ve Lübnan'da Kasım Süleymani'nin öncülüğünde "terörizmle savaştıklarını" söyleyen Ruhani, "Teröristlerin sınırlarımıza gelmesini önlemek için Suriye, Irak ve Lübnan'da savaştık. Şimdi faklı bahanelerle teröristleri Suriye ve başka yerlerden sınırlarımıza yakın bölgelere getirilmeleri kabul edilemez. Azerbaycan ve Ermenistan'a bu husus iletildi. Bu taraftan ya da o taraftan ateşe benzin dökenler var. Bu kimsenin çıkarına değildir." diye konuştu.

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