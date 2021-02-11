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Dünya Ruhani: ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik
Dünya

Ruhani: ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'deki Joe Biden yönetiminden "henüz iyi niyet göremediklerini" belirterek, "ABD'deki yeni yönetim söylemlerinde dürüst ise zaman kaybetmeden yolunu değiştirmeli ve geçmişi de mümkün olduğu kadar telafi etmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 11:59:00 -
Ruhani: ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik

İran'ın farklı bölgelerinde sağlık alanında gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Hasan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD yönetimini eleştirdi ve nükleer anlaşma konusunda adım atmasını istedi.

ABD'de görevi sona eren Donald Trump'ı "büyük terörist ve onursuz" olarak nitelendiren Ruhani, Biden'a önceki yönetimin gittiği yoldan dönmesi çağrısında bulunarak, "İran'a karşı maksimum baskı politikası yenilgiye uğradı, dünyada kimsenin bu konuda bir tereddütü yoktur. ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik. Söylemleri değişti ancak pratik alanda değişim görmeliyiz. İşlenen cinayetleri nasıl telafi etmek istedikleri de belli değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın geri getirdiği yaptırımlar nedeniyle İran halkının yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini aktaran Ruhani, "ABD'deki yeni yönetim söylemlerinde dürüst ise zaman kaybetmeden yolunu değiştirmeli ve geçmişi de mümkün olduğu kadar telafi etmelidir." görüşlerini paylaştı.

 

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