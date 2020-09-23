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Aktüel Ruhani: "ABD, İran ile ekonomik savaşa girdi"
Aktüel

Ruhani: "ABD, İran ile ekonomik savaşa girdi"

"ABD, devrimin 40'ıncı yaşını görmeyeceğini söyledi. Mehrabad Havalimanı'nda önlerine kırmızı halı serileceğini düşündüler. (ABD Başkanı Donald) Trump, Avrupalı liderlere '3 ay sabredin İran rejimi yıkılacak' demişti. Bunu iki Avrupalı lider bizzat bana söyledi"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:51:08 -
Ruhani: "ABD, İran ile ekonomik savaşa girdi"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin dolar, bankacılık ve çok uluslu şirketlerin imkanlarını kullanarak Tahran ile ekonomik savaşa girdiğini söyledi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını eleştirdi.

ABD'nin İran'ın tüm ekonomik kanallarını kapatmayı hedeflediğini söyleyen Ruhani, "Bize yönelik ekonomik ambargolar 1980'den bu yana var ancak ekonomik savaş 2018'de başladı. Mevzubahis olan yaptırım değil ekonomik savaştır. Ekonomik savaştayız. ABD, dolar, bankacılık faaliyetleri ve ağları ile finans ve çok uluslu şirketlerin imkanlarını kullanarak İran ile ekonomik savaşa girdi." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) silah ambargosunu yenilemede başarısız olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ABD iki sene önce nükleer anlaşmayı yok ettiğini söyledi ancak anlaşma ona karşı koydu ve BMGK'da onları rezil etti. ABD, 13 ülkenin kendisine karşı duracağını düşünemedi. Bu, İran'ın başarısı ve zaferidir. İran, 40 sene önce olduğu gibi bugün de BM'de büyük bir hukuki, siyasi ve diplomatik zafer kazanmıştır."

- ABD'nin İran politikasına Saddam'lı benzetme

1980-1988'deki İran- Irak Savaşı'na da değinen Ruhani, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in o dönem "hesap hatası" yaptığını, bugün de ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaş yürüterek aynı hataya düştüğünü savundu.

Saddam'ın Ahvaz'ı bir hafta içinde almayı planladığını, ABD'nin de yaptırımlarla İran'ı 3 ay içinde devirme hesapları yaptığını ileri süren Ruhani, "ABD, devrimin 40'ıncı yaşını görmeyeceğini söyledi. Mehrabad Havalimanı'nda önlerine kırmızı halı serileceğini düşündüler. (ABD Başkanı Donald) Trump, Avrupalı liderlere '3 ay sabredin İran rejimi yıkılacak' demişti. Bunu iki Avrupalı lider bizzat bana söyledi." diye konuştu.


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