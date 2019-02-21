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Ruh sağlığı çalışanları çalıştayda bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) tarafından düzenlenen “Düzce İlinde Çalışan Ruh Sağlığı Çalışanları Çalıştayı” Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:48
Ruh sağlığı çalışanları çalıştayda bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM) tarafından düzenlenen “Düzce İlinde Çalışan Ruh Sağlığı Çalışanları Çalıştayı” Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.


Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bora Büken, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, DÜBAM Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen, DÜBAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli, Düzce’de görev yapan ruh sağlığı çalışanları ve öğretim elemanları katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DÜBAM Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen, Düzce’de görev yapan ruh sağlığı çalışanlarının resmi platformda ilk kez Düzce Üniversitesi’nde bir araya geldiğini belirterek katılan herkese teşekkür etti. Çalıştayla ruh sağlığı çalışanlarını Düzce Üniversitesi akademisyenleriyle buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Öğr. Gör. Dilek Demirezen, programda ortak problemler, Düzce için yapılacak çalışmalar ve sunulacak katkıların görüşülerek raporlaştırılacağını söyledi.


Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, faydalı bir çalıştayda bir araya geldiklerini dile getirerek konuyla ilgili her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi. Düzce’nin bağımlılık konusundaki çalışmalarda iyi bir düzeyde olduğuna işaret eden Prof. Dr. Şahin, çalıştayın başarılı geçmesini temenni etti.


Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, DÜBAM’ın bağımlılıkla mücadelede farkındalık konusunda büyük emek harcadığını belirterek sözlerine başladı. Ruh sağlığını, kişinin kendisiyle ve çevresiyle iyi bir uyum sağlaması şeklinde tanımlayan Dr. Yasin Yılmaz, bu uyumun sağlandığı sürece insanın hayatında, işinde ve her türlü platformda başarılı olacağını ifade etti. Ruh halini etkileyen birçok faktörün olduğunu söyleyen Yılmaz, insanın kaygıları ve beklentilerinin de bulunduğuna değinerek bu platformda ruh sağlığının detaylı bir şekilde görüşüleceğini belirtti. Dr. Yasin Yılmaz programın hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emek verenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.


Grup çalışmaları şeklinde devam eden çalıştayda, ruh sağlığı alanında yapılacak faaliyetler ve çözüm önerileri dile getirilerek çalıştay raporu oluşturuldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:48
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