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Biyografi Rudi Garcia kimdir, nereli kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı?
Biyografi

Rudi Garcia kimdir, nereli kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray’da kongre heyecanı sürerken, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu’nun kazanması durumunda futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün daha şimdiden teknik hoca arayışı için kolları sıvadığı öğrenildi. Cenk Ergün’ün radarındaki isim Rudi Garcia. Peki Rudi Garcia kimdir? Rudi Garcia nereli kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı? Rudi Garcia geçmişte nerede oynadı? İşte Rudi Garcia hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 09:35:00 - 2022-05-06 09:36:22
Rudi Garcia kimdir, nereli kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray’da kongre heyecanı sürerken, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu’nun kazanması durumunda futbolun başına getirmeye hazırlandığı Cenk Ergün daha şimdiden teknik hoca arayışı için kolları sıvadığı öğrenildi. Cenk Ergün’ün radarındaki isim Rudi Garcia. Peki Rudi Garcia kimdir? Rudi Garcia nereli kaç yaşında? Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı? Rudi Garcia geçmişte nerede oynadı? İşte Rudi Garcia hayatı, biyografisi.

Rudi Garcia kimdir?

Rudi Garcia 20 Şubat 1964 tarihinde Nemours doğumdudu. Fransız eski futbolcu ve teknik direktör.

Rudi Garcia

Garcia, Corbeil-Essonnes, St. Etienne, Dijon ve Le Mans takımlarını çalıştırdı. 2008 yılında Lille'in başına geçtiğindeyse; ilk sezonunda Garcia'lı Lille, sürpriz bir şekilde Ligue 1'i 5. bitirirken, üçüncü sezonunda ise Garcia, Lille takımına Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonluğu yaşattı. Garcia, Lille takımına ilk kez çifte kupa sevinci yaşattı ve böylece ülkesinde yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Rudi Garcia babası kimdir?

Garcia'nın babası José, eski bir Sedan futbolcusudur.

Rudi Garcia hangi takımları çalıştırdı?

Başarıları

Teknik direktör olarak

Lille

Ligue 1:

Şampiyon (1): 2010-11

Coupe de France:

Şampiyon (1): 2011

Kişisel

Ligue 1 Yılın Teknik Direktörü: 2011

Rudi Garcia kariyeri

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