Ruble ne kadar oldu? Ruble dolar fiyatı!

Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıkların kontrolünde olan bölgede kan dökülürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu. Bankalar arası piyasada ise dolar 79, euro 89 ruble olarak fiyatlandı. Rusya'da borsa endeksleri son 13 yılın en yüksek günlük düşüşünü kaydetti.

Rusya'da dolar, euro ne kadar?

Putin'in kararından sonra serbest piyasada dolar 81 rubleyi, euro 92 rubleyi geçti. Rusya'da bu ölçekte bir düşüş Kırım'ın ilhakı döneminde bile yaşanmamış, bir tek 2008 krizinde görülmüştü. En büyük 5 Rus şirketinin hisseleri bir günde 4 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) değer kaybetti. Yüzde 19,8 deper kaybedeb Rosneft'in günlük kaybı 1 trilyon rubleye yaklaştı.

Ruble ne kadar oldu?

Rus Rublesi, dolar karşısında Mart 2020'den bu yana en büyük düşüşü gerçekleştirerek 80 seviyesini gördü. Bu durumda Ruble dolar karşısında yüzde 3.4, Ukrayna Grivnası ise yüzde 1 düşüş kaydetti.