  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan hava sınırları yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 03:37:35 -
Ruanda'da Kovid-19 nedeniyle kapatılan hava sınırları yeniden açıldı

ABUJA (AA) - Ruanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kapatılan havalimanları yeniden uçuşlara açıldı.

Ruanda Kalkınma Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele nedeniyle daha önce kapatılan havalimanlarının bugünden itibaren ticari uçuşlara açıldığı belirtildi.

Açıklamada, havalimanlarında sağlık uzmanları konulduğu ve ülkeye gelen tüm yolculardan Kovid-19 testi isteneceği ifade edildi.

Transit geçiş yapacak yolcuların son 72 saatte yaptığı Kovid-19 testini göstermek zorunda olduğu belirtilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak yolculara ise yeniden test yapılacağı kaydedildi.

Ulusal park gibi turistik yerelerin ise yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 22 Kovid-19 vakası görüldü, 5 kişi hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı