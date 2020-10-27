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Aktüel Ruanda soykırımı şüphelisi Hollanda'da gözaltına alındı
Aktüel

Ruanda soykırımı şüphelisi Hollanda'da gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:37:16 -
Ruanda soykırımı şüphelisi Hollanda'da gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Hollanda polisinin Ruanda soykırımı şüphelisi 71 yaşındaki Joseph Mugenzi'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Kigali merkezli The NewTimes gazetesinin haberine göre, Mugenzi, Hollanda Polisi Uluslararası Suçlar Ekibince bugün gözaltına alındı.

2000 yılından bu yana Hollanda'da yaşayan ve Ruanda makamlarınca iadesi talep edilen Mugenzi, soykırımın yaşandığı 1994'te bir bankada görev yapıyordu.

Mugenzi, Tutsilere soykırım yapıldığını reddeden FDU-Inkingi adlı siyasi grubun da bir dönem liderliğini yaptı.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

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