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Dünya Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu
Dünya

Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu

Ruanda ordusu, hava sahasını 3 kez ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) ait savaş uçağını vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 22:46:00 -
Ruanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu

Ulusal basındaki haberlere göre, yerel saatle 17.03’te KDC’ye ait "Sukhoi-25" tipi savaş uçağı, Ruanda hava sahasını 3 kez ihlal etti.

Ruanda tarafından açılan ateş sonucu gövdesine mermilerin isabet ettiği uçak KDC’nin Goma şehrine mecburi iniş yaptı.

Uçak yere inmeyi başardı

Uçakta çıkan yangın, havalimanı itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Ruanda,19 Ocak’ta KDC’yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamıştı.

KDC ise Ruanda’yı ülkesinin doğusunda saldırılar düzenleyen 23 Mart Hareketi'ne (M23) destek olmakla suçluyor.

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