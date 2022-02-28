RTÜK'ten Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan yayınlar hakkında açıklama

RTÜK tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine yönelik yapılan yayınlar hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada Ukrayna'da kalan Türk vatandaşların tahliyesi konusunda hatalı bilgiler verildiği, büyükelçiliğe ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğunun görüldüğü bildirildi.

RTÜK'ün açıklamasında, “Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan askeri müdahalesi sonucunda meydana gelen olaylar millet olarak hepimizi çok derinden üzmektedir. Söz konusu gelişmeler hakkında özellikle sosyal medya kaynaklı haberler başta olmak üzere bazı yayınlarda, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda hatalı bilgiler verildiği, Ukrayna Büyükelçiliğimiz ve konsolosluklara yönelik asılsız suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Benzer şekilde görüntü ve bilgi paylaşımlarında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, konu hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerin programlara katılarak kamuoyuna hatalı bilgiler verdikleri dikkat çekmektedir. Alanında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan kişilerin yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade toplumu yanlış yönlendirdiği ortadadır” denildi.

“Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir”

RTÜK'ün açıklamasında, Ukrayna-Rusya ile ilgili yayınlarda devletin kurumlarının yapmış olduğu çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesinin kafaları karıştırdığı belirtilerek, “Yapılan haberlerde, özellikle Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesinde Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu girişimlerin aktarılması sağlıklı bir algı ortamı oluşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, yayınları hem Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekleyenler hem de tahliye edilecekleri Türkiye'de bekleyenler yakından takip etmektedir. Yayınlarda başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının yapmış olduğu özverili çalışmaları gölgeleyebilecek gerçek dışı bilgilere ve asılsız suçlamalara yer verilmesi de kafaları karıştırmaktadır. Kaynağı belli, açık ve net bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması haberciliğin gereğidir. Yayınlarda gerçek uzman ve analistlerin açıklamalarının haberlere yansıtılması yaşanan olaylar hakkına toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesi açısından elzemdir” notu düşüldü.

“Mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir”

Sıcak bölgeden verilen haberlerde mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi istenilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ayrıca, duyarlı herkesin dikkatle izlediği bölgelerden verilen haberlerde, mümkün olduğunca insani hassasiyetlere uygun görüntülerin seçilmesi son derece önemlidir. Medyamızın her uluslararası olayda olduğu gibi Ukrayna'daki son gelişmelerde de farkını ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. Sıcak bölgelerde hayatlarını riske atarak fedakarca çalışan basın emekçilerine müteşekkiriz. Türk medyasının askeri çatışmaların insanlara ne şekilde etki ettiğini en doğru şekilde anlatarak savaş haberciliğinin nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceğini biliyoruz.”