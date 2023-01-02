RTÜK’ten Rasim Ozan Kütahyalı hamlesi
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Derin Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın tepkilere neden olan küfür rezaletine karşı harekete geçti.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın tepkilere neden olan küfür rezaletine karşı harekete geçti.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum” şeklinde bilgi verdi.