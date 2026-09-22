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Gündem RTÜK’ten Okul Saldırısı ile ilgili uyarı: Spekülatif haber yapan yandı
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RTÜK’ten Okul Saldırısı ile ilgili uyarı: Spekülatif haber yapan yandı

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RTÜK’ten Okul Saldırısı ile ilgili uyarı: Spekülatif haber yapan yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise önünü kan gölüne çeviren kanlı saldırının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) düğmeye bastı. Medya kuruluşlarına toplumsal huzur ve gençlerin ruh sağlığı uyarısında bulunan Üst Kurul, şiddet içerikli görüntüler paylaşan ve spekülatif bilgi yayan yayıncılara karşı ivedilikle yasal yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa'daki bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır." ifadelerine yer verdi.

 RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır. Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması, olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması, kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir. Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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