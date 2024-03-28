RTÜK'ten Murat Kurum'un eşi hakkında açıklama

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK çalışanı Şengül Kurum'un 1 Nisan'a kadar ücretsiz izin aldığını belirtti.

"Takdir edilecek bir durumdur"

İsmi verilerek Şengül Kurum'un bilinçli bir şekilde hedef gösterildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Çalışanımız Sayın Şengül Kurum, etik ve ilkeli bir duruş sergileyerek 1 Nisan 2024'e kadar ücretsiz izin almıştır. Yani idari ve hukuki olarak eşinin yanında bulunmasında hiçbir mahsur yoktur. Hatta ve hatta insani olarak eşine destek vermesi takdir edilecek bir durumdur. İsterseniz bir ara bu ilkesel duruşu sergileyemeyen siyasetçi yakınları ile Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bakalım. İşiniz gücünüz yalan yanlış algıyı üretip halkımızı kandırmak. Tekrar ediyorum, yalan yanlış algılar, paylaşımlar ve haberlerle kurumumuzu ve güzide çalışanlarımızı yıpratmanıza müsaade etmeyeceğiz."