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Aktüel RTÜK'ten Hem TELE1, hem de NOW TV'ye yeni ceza kesildi! Özel hayatın gizliliğini ihlali... Yaptırım haberi
Aktüel

RTÜK'ten Hem TELE1, hem de NOW TV'ye yeni ceza kesildi! Özel hayatın gizliliğini ihlali... Yaptırım haberi

Yeniakit Publisher
2024-05-03 21:51:00 - 2024-05-03 21:53:08
RTÜK'ten Hem TELE1, hem de NOW TV'ye yeni ceza kesildi! Özel hayatın gizliliğini ihlali... Yaptırım haberi

RTÜK kişisel verileri ifşa eden, özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı yayın yapan televizyonlar hakkında ceza uyguladığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü.

MASADAKİ İLK İKİ DOSYA NOW HABER'E AİT

Bursa Millletvekili Mustafa Varank’ın cep telefonundaki özel yazışmalarını haber yapan NOW’a özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ifşası nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Aynı şekilde Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın özel mesajlaşmalarını da gizlice kayda alarak yayınlayan eski adı FOX olan NOW hakkında idari yaptırım uygulandı.

Yaptırımın gerekçesi, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmü oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TELE 1'E YAPTIRIM

Üst Kurul, kanalın "Türkiye'nin Gündemi" isimli programında yayın konuğu Rifat Serdaroğlu’nun bazı siyasetçileri ve kişileri hedef alan açıklamalarını da masaya yatırdı.

Serdaroğlu’nun hakarete varan sözlerini eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren RTÜK, yayıncı Tele 1’in Yasadaki “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünü ihlal ettiğine karar vererek, kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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