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RTÜK'ten Halk TV ve TGRT Haber'e ceza

RTÜK, 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce üzerinden eşi Ülkü İnce'ye yönelik hakaret içeren yayın yapan Halk TV ile TGRT Haber'e müeyyide uyguladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 18:27
RTÜK'ten Halk TV ve TGRT Haber'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 24 Haziran gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce üzerinden eşi Ülkü İnce'ye yönelik hakaret içeren yayınları nedeniyle Halk TV ve TGRT Haber'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan yazar Ataol Behramoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, bugünkü Üst Kurul toplantısının gündemine taşındı.

Toplantıda, sunucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili sorusuna Behramoğlu'nun "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir." şeklindeki yanıtı ele alındı.

Üst Kurul, Behramoğlu'nun sözleriyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinde yer alan, "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Muharrem İnce'nin eşi için de ceza kesti

Öte yandan RTÜK, TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" adlı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'ye hitaben söylenen hakaret içerikli sözleri de toplantıda ele aldı.

Söz konusu yayında, Ülkü İnce'ye yönelik, "...Sayın Ülkü İnce, Muharrem İnce'nin saygıdeğer eşi. Mezhebi bu kadar geniş mi? Nasıl bunu hazmedebiliyor? Yani kadınlık onuru çok önemlidir hakikaten." şeklinde ifadeler kullanıldığını saptayan RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8'nci maddesinde yer alan, "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali olduğu kanaatine vardı. Üst Kurul, TGRT Haber'e idari para cezası verdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 18:27
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  • tssstsss8 sa önce
    senin adını ....
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