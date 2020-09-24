RTÜK'ten FOX'ta başlayacak 'Kimsesizler' dizisine inceleme

FOX kanalında ekranlara gelecek olan ve tanıtım dizisiyle büyük tepki toplayan 'Kimsesizler' adlı diziyle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kimsesizler dizisine tepki

ABD merkezli FOX kanalında ekranlara gelecek olan ve tanıtımı yayınlanan 'Kimsesizler' adlı dizi fragmanındaki sözlerden dolayı olay olmuştu. Dizinin fragmanında çocuklara ilişkin sarf edilen sözler, Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

RTÜK inceleme başlattı

Diziye gelen tepkiler üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK diziyle ilgili soruşturma başlatıldığını Twitter üzerinden açıkladı.

RTÜK tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.