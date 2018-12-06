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RTÜK'ten FOX TV'ye 'Çarpık ilişki' cezası!

RTÜK, toplumun ahlakını bozan yayınlarıyla bilinen FOX TV'de yayınlanan 'Kadın' dizisinde çarpık ilişkilerin konu alınması sebebiyle kanala idari para cezası verilmesini karalaştırdı.

06 Aralık 2018 Perşembe 12:29
RTÜK'ten FOX TV'ye 'Çarpık ilişki' cezası!

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısının korunması ve toplum sağlığına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilen yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda FOX TV'de yayımlanan "Kadın" isimli dizide bir baldızı canlandıran karakterin, acil ihtiyacı olan ablasına ilik vermeye, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olduğu ve bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planladığının gösterildiği belirlendi.

Dizide bu ve benzeri başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu durumun toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine vararak, idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Genel ahlaka aykırı değerlendirmeler ceza konusu

Üst Kurul, Beyaz TV'de yayımlanan "Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var" programına da "yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle idari para cezası uyguladı.

Tele 1 kanalı ise "18 Dakika" programında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, Türkiye'nin milli politikalarına aykırı, eleştiri sınırlarını aşan yorumlar sebebiyle RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Kanal, 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlali sebebiyle idari para cezasına çarptırıldı.

"Çöpçatanlık" yayınına program durdurma cezası

Öte yandan Üst Kurul toplantısında sözde sağlık ürünleri pazarlaması yaptığı belirlenen Hevi TV ve Müzik Türk kanallarına geçici yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca yayınlarında "çöpçatanlık ya da arkadaşlık ilişkileri temin etme" vaadinde bulunulduğu belirlenen Anadolu TV ile yayınında "inanç istismarı" yaptığı saptanan Farklı TV'ye program durdurma ve idari para cezası verildi.

Kanal Yalova, Ful TV, Gala TV, World Beauty Channel, Plus Music, 1 An TV, Medine TV ve Mega Müzik kanallarına da tüketicinin yanıltılması, reklam sürelerinin aşılması gerekçeleriyle cezai yaptırım uygun görüldü.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:29
  1. Yalova
  2. fox tv
  3. kadın dizisi

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