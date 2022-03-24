  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem RTÜK’ten ‘eski Türkiye’ sevdalısı Sözcü yazarlarına ayar: Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı!
Gündem

RTÜK’ten ‘eski Türkiye’ sevdalısı Sözcü yazarlarına ayar: Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı!

Eski Türkiye sevdalısı Sözcü yazarlarına ‘ayar’ çekti! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Türkiye sevdalısı ve 28 Şubat’ın önemli tetikçilerinden Emin Çölaşan ve Yılmaz Özdil’e ‘ayar’ çekti. Başkan Şahin, Sözcü yazarlarına “Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı” hatırlatmasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 16:41:00 -
RTÜK’ten ‘eski Türkiye’ sevdalısı Sözcü yazarlarına ayar: Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı!

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Yılmaz Özdil, RTÜK'ün uygulamalarını hedef aldı. Bir televizyon programına katılan vatandaş üzerinden RTÜK'ü eleştiren Emin Çölaşan, bu kişiyi, "Başı örtülü, eğitimsiz. Dört evlilik yapmış" diye tanımladı. Programda işlenen konulara değinen Çölaşan sonrasında şöyle devam etti: 

"Çok merak ediyorum. Adına RTÜK denilen kuruluş bu programları izliyor mu yoksa izlemiyor mu? İzliyorsa niçin ses vermiyor? Şu sorumsuzluk tablosunun bir numaraları aktörü hem sunucu hanımlar, hem de kanalın patronları. Hepsinin amacı katılanların sırtından, daha fazla para kazanmak."

Yılmaz Özdil ise "devlet kurumlarının içinin boşaltıldığını" öne sürdüğü yazısında, "Yandaş atamalarla, Özelleştirme İdaresi'nden TÜBİTAK'a, Anadolu Ajansı'ndan RTÜK'e zarar vermedikleri makam bıraktılar mı?" ifadelerini kullandı.

"Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı!”

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özdil ve Çölaşan'ın yazılarında kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Şahin, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: 

"Son zamanlarda bazı köşe yazarlarının başta RTÜK olmak üzere devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak üzere sistemli bir kampanyaya başladığını dikkatle izliyoruz. RTÜK ve hiçbir kurum köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor! Köşelerden "Ayar" verilen günler mazide kaldı!"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay