RTÜK'ten Engin Altay'ın tehdidi sonrası inceleme
RTÜK, CHP’li Engin Altay’ın Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeleri sonrası inceleme başlattı.
RTÜK, CHP’li Engin Altay’ın Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeleri sonrası harekete geçti. RTÜK, "CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
RTÜK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ne olmuştu?
CHP'li Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, "Sonu benzemesin" ifadelerini kullanmıştı.