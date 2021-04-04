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Gündem RTÜK'ten cunta açıklaması: Yakından takip ediyoruz
Gündem

RTÜK'ten cunta açıklaması: Yakından takip ediyoruz

104 emekli amiralin 28 Şubat kafasıyla kaleme aldığı darbe imalı bildiriyle ilgili açıkalmalarda bulunan RTÜK, "Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 22:10:00 -
RTÜK'ten cunta açıklaması: Yakından takip ediyoruz

RTÜK'ten, 104 emekli amiralin milli iradeyi hiçe sayan darbe imalı bildirisiyle ilgili açıklama geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Demokrasimiz geçmişte maalesef ki, darbeler ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kalmış, aziz milletimiz bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaşmıştır. Ama Yüce Türk Milleti, kendi değerlerine savaş açanlara asla müsaade etmemiş demokrasisini taçlandırmıştır.

Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz.

Hiçbir vesayeti asla kabul etmeyen aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de kirli oyunlara fırsat vermeyecektir.

Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız.

Bünyesine sirayet etmeye çalışan hainleri birer birer ayıklayan Türkiye, artık istikrarı ve sağlam demokrasisiyle geleceğe güvenle bakmaktadır.

Demokrasimizle birlikte yedi düvele korku salan, güvenliğimizin teminatı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize de kasteden antidemokratik hadsizler, halkımızın demokrasi tokadını yemeye mahkûmdur.

Alçak bildirinin sorumlularının bağımsız Türk yargısı karşısında hesap vereceğine yürekten inanıyoruz.

Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır.

RTÜK cunta meraklılarının ekranlardaki haddini aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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