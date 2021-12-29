RTÜK’e ders olsun! O ülkede ahlaksız Türk dizilerine yasak

Münübe Yılmaz

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi ahlaksız dizilerin oldukça popüler olduğu Afganistan’da, Taliban yönetimi Türkiye’nin yapamadığını yaptı.

Ağustos ayında iş başına gelen Taliban, TV kanallarının yöneticilerine gönderdiği yazıda, İslami normları ve Afgan kültürünü ihlal eden yabancı dizilerin televizyonlarda gösterilmesinin yasaklandığını açıkladı. Yetkililere “belirlenen standartlara uymaları” çağrısında bulunan Taliban, medyaya, yalan haber konusunda da hassas olması uyarısı yaptı.

TV kanalları ayaklandı

Taliban’ın kararına tepki gösteren medya temsilcileri ise yasağın sektöre büyük darbe vuracağını belirterek, “TV kanalları bu son karar yüzünden birer birer kapanabilir” dedi. Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı Sözcüsü Hakif Muhacir ise “Bunlar kural değil. dinî bir rehber niteliğinde” diye konuştu.

AFP haber vermişti

Fransız haber ajansı AFP, geçtiğimiz ay servis ettiği haberinde yabancı dizi yasağına dair birtakım iddialara yer vermiş, ancak resmi bir ağızdan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.