RTÜK uyuyor mu? Mide bulandırıcı giysileri öve öve bitiremediler!

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Sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." diyerek genç kızları ahlaksız yaşam biçimine özendiren Melek Mosso’ya ve her seferinde bir öncekinden daha fazla açılarak adeta sahneye çıplak çıkan Gülşen’e tepkiler devam ediyor.

Soyunmayı ‘özgürlük’ olarak gösteren Mosso ve mide bulandıran kıyafetlerle sahne alan Gülşen’i savunmak ise Acun Ilıcalı’ya düştü. Ilıcalı’nın TV8 kanalında ekranlara gelen 2. Sayfa programında, ahlaksızlığa alkış tutulurken bir yandan da Mosso için ‘Maşallah, Allah bol kazanç versin’ diyerek akılalmaz ifadeler kullanıldı.

Konserlerinde giderek daha fazla açılıp saçılan ve son giydiği kıyafetle ahlaksızlıkta zirve yapan Gülşen için ise ‘Konuşturdukça konuşturmaya ve kazanmaya devam edecek.’ şeklinde ifadeler kullanıldı.

‘Starlık bunu gerektiriyor’ diyerek çıplaklığı meşrulaştırmaya çalışan kadın sunucuların ekranlardaki söylemleri karşısında RTÜK’ün sessizliğinin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Türk aile ve ahlak yapısını korumakla görevli RTÜK’ün ekranlara gelen rezil programlar konusunda pasif kalması vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor.