RTÜK Üyesi Fırtına yeniakit.com.tr'ye konuştu: Devletin olduğu her yerde denetleme vardır

İsmail Uğur Ankara

"Yaklaşık 1 yıldan beri Türkiye'nin gündeminde olan, internetin denetim altına alınması konusunda çalışıyoruz." diyen Fırtına, "TBMM tarafından bu konuya ilişkin bir kanun çıkarılmıştı. Bu kanunu uygulamaya koyabilmemiz için yönetmeliğin de çıkması gerekiyordu. Nihayetinde yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı." ifadelerini kullandı.

'Televizyon da internet de aynı etkiyi oluşturuyor'

Televizyondan yapılan yayınla internetten yapılan yayının toplumu aynı oranda etkilediğini belirten Fırtına, şunları söyledi:

"Bu konuda daha önce de eksik bilgilerle yanlış değerlendirmeler yapıldı. İnternet tamamen denetimsiz bir alandı. Televizyonlar bazen RTÜK denetiminden kendini soyutlayabilmek için aynı zamanda internet üzerinden de yayın yapıyorlar. Mesela ana akım medyadaki bazı kanallarımız kendi ekranlarında yayınladıkları dizi film gibi benzeri görsellerdeki birtakım sahneleri RTÜK denetimi nedeni ile bip'lemek suretiyle sunuyorlar. Aynı görselleri internette yayınladıklarında ise sansürsüz sunum gerçekleştiriyorlar. Burada sansürlenmesi gereken bir sahne varsa bunu internette de yapsanız aynı televizyonda da yapsanız aynı sonucu doğurur."

'Biz gençlerimizi korumak için bu adımı atmalıydık'

İnternet platformunun özellikle gençler tarafından takip edildiğini vurgulayan Fırtına, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hangi aileye sorsanız televizyon yayınlarını daha çok anne babalar izlerken gençlerimiz kendi odalarına kapanarak internet ortamını takip ediyorlar. Gençlerimizi korumak bakımından esas olarak denetlenmesi ve düzenlenmesi gereken mecrada internet platformu. Gençlerin zihinsel gelişimi ile ilgili sıkıntılara yol açabilecek bu tür yayınların denetime tabi olması için kullanılan, 'İnternet ortamında da özgürlükleri sansürleyecekler.' ifadeleri çok yanlış bir değerlendirmedir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yayın dokunulmaz değildir. Mutlaka devletin ve oto sansür kuruluşlarının denetimine tabidir. Dolayısıyla bu uygulamamızda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Türkiye'de milyonlarca abonesi olan yabancı yayın kuruluşlarının da bu düzenlemeye tabi olması gerekiyordu. Şimdi bu yönetmelikle ilgili kanunun çıktığından habersiz kişiler, 'Hiç olmazsa bir kanun çıksaydı. Bu iş yönetmelikle olur mu?' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu konuda kanun zaten çıkmıştı. Yönetmelik kanunun nasıl uygulanacağına dair bir düzenleme oldu. RTÜK yasa koyucu değildir. Yasayı yapan TBMM'dir. Kanun TBMM'den çıkar ve çıktı da. Biz çıkan kanun çerçevesi içinde bunu nasıl uygulayacağımıza dair bir yönetmelik hazırladık ve Resmi Gazete'de yayınlandı."

'RTÜK hiçbir zaman ön sansür uygulamaz'

RTÜK'ün hiçbir yayına ön sansür uygulamadığını belirten Fırtına, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim RTÜK olarak koruyucu sembollerimiz var. Yayın saatlerine ilişkin birtakım düzenlemelerimiz mevcut. Yönetmelik ana hatları itibari ile açık ve net. Televizyonları olan yayın kuruluşları internet üzerinden de yayın yaptıkları taktirde herhangi bir ücrete gerek kalmaksızın lisanslama işlemi yapacağız. Eğer bir televizyon işletmecisi değil de sadece internet platformundan yayın yapıyorlarsa yönetmelikte ifade edilen ücretlendirmeyle lisans alımı yapacaklar. RTÜK şu ana kadar da herhangi bir ön sansür uygulamadı. Ancak bir görsel yayınlanıp toplum tarafından yanlış değerlendirilirse, toplumu infiale yol açarsa bu noktadan sonra bir işlem yapılıyor. RTÜK'ün bunu yayınlayın bunu yayınlamayın deme gibi bir görevi de yetkisi de yok. Devletin olduğu her yerde mutlaka denetleme ve düzenleme yapılır ama bunun adına sansür denilemez. Devlet olmanın gereği budur."