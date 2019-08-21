RTÜK Üst Kurul Üyesi Yücel: İnternet içerikleri bir bütün olarak düzenlenmeliydi

Taha Emre Özdemir Ankara

İnternette televizyon yayıncılığı yapan kurumların denetim altına alınmasına ilişkin yönetmeliği değerlendiren RTÜK Üst Kurul Üyesi Taha Yücel, "Youtube'da bireysel video iletim faaliyetleri kapsamına giren yayınlar kişisel internet hizmeti olarak görüldüğü için bu kapsamda BTK kuralları dışında bir düzenleme yok" dedi. "Nerede bir yayın faaliyeti varsa o da denetim altına alınmalı." ifadesini kullanan Yücel, şunları söyledi:

"Youtube'da bir şekilde televizyon faaliyeti varsa bunun da denetim kapsamı altına alınması rekabet açısından oldukça önemli. Ben kanun ilk kez hazırlanırken de ifade etmiş ve 'Sadece internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarını denetim altına alırsanız bunu ayrıştırmak çok kolay olmayacaktır. Mesela bir gazetenin de internet üzerinde video yayınları olabiliyor. Bireysel video yayıncılığı da yaygınlaşmış durumda. İnternet içeriklerinin tamamı bir bütün olarak ele alınıp ahlaki ve toplumsal kriterler göz önüne alınarak düzenleme yapılmalıdır.' demiştim. Maalesef bu yeterince tartışılamadı. İnternet televizyon yayınları kavramı çok muğlak. Ben hala o kanaatimi taşıyorum ama bunun için artık geç kaldık. Bireysel üretim sakıncalı içerikler bulundurmasına rağmen BTK kuralları dışında başkaca bir düzenlemeye tabi olmayacak gibi görünüyor."

İnternet yayınlarının denetimine ilişkin çalışmalardaki son durumu da anlatan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Öncelikle yapılması gereken bu yönetmeliğe bağlı olarak internet üzerinden yayın yapan platformların lisansa yani yayın iletim yetkisine bağlanması. Hangi belgelerin istenerek hangi teknik denetimlerin yapılacağı hususunda çalışmalar yapıyoruz. Bu konular düzenleme altına alındıktan sonra denetim faaliyetleri başlayacak."