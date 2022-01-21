RTÜK televizyon kanallarını Sezen Aksu için uyardı, hedefe kondu!

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Sezen Aksu'nun insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakareti, dini hassasiyetleri olan Türk toplumunun tepkisini çekmeye devam ederken, Aksu, ne kendine yöneltilen eleştirilere cevap verdi ne özür diledi ne de ilgili video klibini yayından kaldırdı.

Aksu için bir adım da RTÜK'ten!

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, müzik yayını yapan televizyon kanallarının yöneticilerini, Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibini yayınlamamaları konusunda uyardı.

Uslu, "Sezen Aksu" uyarısı sebebi ile bazı haber kanallarının hedefi haline gelirken, RTÜK'ün yayın kuruluşlarını genelde önden uyardığını söyledi. Aksu'nun şarkısının RTÜK incelemesinde olduğunu hatırlatan Uslu, "Aksu'nun ilgili şarkısı incelemeye alındı. Takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda onları ikaz ettik. Çünkü bir sorun tespiti olursa, işlem yapmamız gerekecek." dedi.

'Takdir medya kuruluşlarımızın'

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, şöyle devam etti:

"Uyarımız sadece bu şarkı ile ilgili değil. Milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını, mağdur olmamaları için genelde önden uyarırız. Ama hiçbir yayının, yayınlanıp yayınlanmamasında karar bize ait değildir. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır."

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, müzik yayını yapan televizyonlara yaptığı Sezen Aksu uyarısı sebebi ile "hedef" haline geldi. CHP'ye yakın haber kanalları, Uslu'nun müzik kanallarını tehdit ettiğini öne sürdü.