RTÜK o kelimeyi yasakladı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) artık 'cin' kelimesi yerine 'Üç harfliler' kelimesinin kullanılmasını uygun gördü.

'Müge Anlı İle Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, yayını sırasında 'cin' kelimesinin artık kullanılamayacağını bunun yerine 'üç Harfliler' denilmesi gerektiğini söyledi.

"RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum"

Anlı izleyici karşısında, “Çocuğun içinde, RTÜK yasakladığı için söyleyemiyorum, 'üç Harfliler' olduğu söylenmiş”açıklamasında bulundu.

Yayına bağlanan bir psikiyatristin 'cin' ile ilgili bir cümle kurduğu vakit Anlı, “Ama yani kullanmayın o kelimeyi lütfen beyefendi” diyerek, devam etti: “Bizim başımızı RTÜK’le belaya sokmayın lütfen. O kelime yasaklı. İki saattir boşuna mı ‘üç harfli’ diyoruz biz” dedi.