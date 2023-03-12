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Medya RTÜK nihayet düğmeye bastı! O rezil dizi için beklenen karar...
Medya

RTÜK nihayet düğmeye bastı! O rezil dizi için beklenen karar...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şöhreti , şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. RTÜK'ten, kadına şiddet görüntülerine yer veren Kızılcık Şerbeti hakkında inceleme kararı çıktı. Dizi hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
2023-03-12 16:06:00 - 2023-03-12 16:19:16
RTÜK nihayet düğmeye bastı! O rezil dizi için beklenen karar...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirme, şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekmişti. RTÜK'ten, kadına şiddet görüntülerine yer veren Kızılcık Şerbeti hakkında inceleme kararı çıktı.

Zorla imam nikahı sahnesi ve gerdek gecesi sahnesinde yaşanan şiddet olayı gündemdeydi. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti reytinglerde üst sıralarda olsa da tepki almaktan geri kalmıyor.

Son olarak ailesinin zoruyla istemediği biriyle evlendirilen Nursema'nın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
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